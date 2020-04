Le représentant de la Syrie dans l’organisation des Nations unies Bachar al-Jaafari a révélé que la Turquie a doté ses troupes dans la province d’Idleb de missiles anti-avions dans le but de briser l’armée de l’air syrienne et russe.

«Le ministre turc de la Défense s’est récemment rendu dans la province d’Idleb où il a rencontré les chefs de certains groupes terroristes pour leur promettre le maintien du soutien financier turc. Mais le gouvernement turc n’en est pas resté là. Il a doté ses forces militaires de missile Hawk américain, en violation des principes du droit international et de la Charte de l’ONU. Ce déploiement trahit le véritable objectif d’Ankara qui consiste à prolonger l’occupation du territoire syrien », a-t-il accusé.

Et l’ambassadeur d’ajouter : « La Turquie continue non seulement de soutenir les groupes terroristes, mais aussi de prolonger sa présence militaire illégale sur le territoire syrien en y expédiant quotidiennement des convois militaires, transportant des munitions et des armes de guerre … et Il le fait non seulement en Syrie, mais aussi en Libye ».

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a rapporté ce jeudi qu’un énième convoi militaire formé de 35 véhicules transportant des équipements militaires est entré dans la nuit de mercredi dans la province d’Idleb. Ce qui ramène le nombre des véhicules qui ont été envoyés dans cette province depuis le cessez-le-feu conclu avec la Russie en mars à 2670, incluant des milliers de militaires turcs.

Revenant sur les révélations de M. Jaafari devant le CS, le site francophone de la télévision iranienne Press TV remarque que c’est la première fois que la Syrie évoque la présence des missiles antimissile Hawk à Idleb.

Au plus fort de la bataille d’Idleb en février, Ankara avait demandé aux États-Unis de la doter de Patriot ce que les Américains ont refusé pour cause d’achat des S-400 russe par la Turquie.

L’accent mis par Bachar Jaafari sur ce nouvel aspect de la guerre à venir à Idleb coïncide avec le retour des avions P-8 Poséidon US en Méditerranée orientale, constate pour sa part le site d’information Al-Masdar News.

Le méga avion-espion aurait fait une nouvelle apparition le mercredi 29 avril dans l’est de la Méditerranée, à la suite d’une semaine troublée au cours de laquelle l’armée de l’air russe a intercepté deux avions américains de ce même type près de l’espace aérien syrien.

Le P-8 Poséidon de la marine américaine a été repéré cette fois à l’est de Chypre, alors qu’il volait entre le pays susmentionné et l’ouest de la Syrie.

Citant des sources militaires russes, Al Masdar News affirme que ce qui a poussé le troisième P-8 à mener ses opérations de reconnaissance à des centaines de kilomètres de la côte syrienne pourrait renvoyer entre autres à des attaques menées par des systèmes russes visant à bloquer les communications avec les satellites (GPS).

« Ce qui aurait fait perdre l’avion américain, incapable de reconnaître son trajet « , estime la source selon laquelle la Russie est parfaitement capable de faire descendre le P8 dans l’une de ses bases en Syrie ou alors le détruire en plein ciel ce qui aurait décidé les Américains à ne pas s’approcher du ciel syrien ».

Source: Divers