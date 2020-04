« Le golfe Persique est notre demeure; c’est là où réside la grande nation iranienne. Toute la côte du golfe Persique et une grande partie de celle de la mer d’Oman appartiennent au peuple iranien, peuple puissant et ancien ».

Ce tweet est celui du guide suprême l’Ayatollah Khamenei qui l’a envoyé le 29 avril à l’occasion de la Journée nationale du golfe Persique.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tension continue avec les Etats-Unis, depuis que ces derniers se sont retirés de l’accord nucléaire et ont réimposé des sanctions contre l’Iran. Les agressions américaines contre l’Iran ont connu lors de l’assassinat du chef de l’unité al-Qods des gardiens de la révoltion le 3 janvier dernier. Assassinat suivi une semaine après par le bombardement par l’Iran de la base américaine Aïn al-Assad en Irak.

Dernier épisode de cette escalade : des navires de guerre américains ont été pris à partie par des vedettes iraniennes pout l’empêcher d’entrer dans les eaux territoriales iraniennes. Au lendemain du lancement réussi du premier satellite iranien Nour-1 et sa mise sur orbite, évènement qui a pris de court les occidentaux, le président américain a déclaré avoir donné l’ordre de tirer sur les embarcations iraniennes si elles entravent le passage des navires américains.

Interviewé par la presse le commandant en chef de la marine du CGRI le vice-amiral Ali Fadavi revient sur le message de l’imam Khamenei et les menaces de Trump assurant qu’il « regrettera très rapidement » son geste « tout comme il a regretté d’avoir ordonné l’assassinat du général Soleimani ».

« La présence illégitime des militaires américains dans la région n’a jamais cessé de compromettre notre sécurité, et depuis ces 40 dernières années, nous l’avons difficilement toléré. Les médias n’en parlent jamais, mais l’US Navy a provoqué plus d’un incident dans les eaux du golfe Persique : la collusion d’un destroyer américain avec un pétrolier japonais, celle d’un sous-marin américain avec un pétrolier ou encore les tirs d’un destroyer US sur un yacht aux Émirats arabes unis qui ont fait plusieurs morts. Aussi quand les Américains prétendent vouloir assurer la sécurité de la région, on ne peut qu’en rire. Certes notre message est celui de paix et d’amitié aux pays musulmans voisins; et nous pouvons établir ensemble la sécurité dans le golfe Persique. Mais si l’allié américain de nos voisins tente de changer les règles du jeu, c’est l’ensemble du camp américain qui le regrettera ».

Faisant allusion en termes à peine voilés aux récents agissements des Marines US sur deux îles saoudiennes du golfe persique où ces derniers ont mené un exercice d’embarquement, le commandant iranien a mis en garde contre des tentatives similaires dans les îles iraniennes du golfe persique:

« Les trois îles iraniennes de Grand Tomb, de Petite Tomb et de Bou Moussa sont hautement stratégiques. Les deux premières possèdent chacune un aéroport international et nous poursuivons, depuis le décret du commandant en chef (Leader de la RI) à y étendre les infrastructures. Aussi le premier faux pas US en sera le dernier. Car l’Iran ne déclenchera aucune guerre, mais il visera la totalité des bases US dans la région, du Koweït au Qatar en passant par les autres pays, si sa sécurité nationale est menacée»

Source: Avec Press Tv