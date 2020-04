Les raids israéliens perpétrés contre la Syrie ne semblent pas dissiper les craintes qui vont grandissantes sur l’arsenal de missiles du Hezbollah.

Présentés par les dirigeants israéliens comme étant destinés, entre autres, à empêcher l’acheminement des armes depuis l’Iran au Hezbollah, les appréhensions israéliennes sur l’arsenal de missiles entre les mains du parti de la résistance libanaise sont toujours aussi fortes. Surtout chez des ex- haut- officiers de l’armée israélienne.

Ces derniers jours, plusieurs mises en garde exprimées par ces officiers.

« C’est une arme de destruction massive », a lancé un haut-officier israélien à la retraite, Tsefiqa Haïmovitch, cité par le site israélien Netsiv net. Faisant allusion à l’arsenal de missiles du Hezbollah.

Selon Haïmovitch, ils nuiront beaucoup à Israël « lorsque les Iraniens donneront l’ordre au Hezbollah de les tirer sur lui », a rapporté la chaine de télévision al-Manar.

D’après la télévision du Hezbollah, «ce sont les missiles de précision qui constituent une menace sérieuse et suscite préoccupation et divergences parmi les sionistes. Ces derniers étant coincés entre l’enclume de garder le silence sur cette menace et le marteau des séquelles qui s’en suivent sur l’opinion israélienne qui devient hystérique lorsqu’ils parlent de cette menace ».

Il est vrai que Tel Aviv voudrait préparer les israéliens à s’attendre au pire en cas de guerre. Mais elle risque toutefois de semer la panique parmi leurs rangs.

Selon Haïmovitch, à la lumière des informations dont il dispose, le Hezbollah a la capacité de tirer des missiles balistiques précis en grande quantité sur ‘Israël’. Mettant en garde qu’il faut se préparer à un scénario inédit « diffère de ce nous avons connu ».

« Comment le gouvernement ou l’armée israélienne ont-ils permis au monstre iranien de grandir pour atteindre ces dimensions destructrices aux frontières nord sans broncher », s’est interrogé ce général israélien à la retraite qui a été commandant d’un bataillon de défense aérienne au sein de l’armée de l’air israélienne.

Ces remarques semblent douter de la véracité des déclarations des responsables israéliens qui assurent que les frappes perpétrées par l’aviation israélienne en Syrie, ce qu’il qualifient être « une bataille entre les guerres » entrave l’arrivée des missiles au Hezbollah.

Relayant ces doutes, le site Netsiv s’est à son tour interrogé si Israël parviendra à franchir avec succès ce point de non-retour en échappant à une frappe qui risque de toucher profondément son tissus social. Il s’est aussi demandé pourquoi ce n’est que lorsqu’ils sont à la retraite que les officiers israéliens mettent en garde contre la menace du Hezbollah.

« Serait-ce la crainte de perdre leur promotion professionnelle qui l’emporte sur la sécurité des citoyens en Israël qui paient leur salaire pour obtenir en échange les meilleurs armements que l’argent peut acheter », s’est-il aussi interrogé concluant qu’il faut dorénavant pendre en considération la nouvelle situation et réfléchir de nouveau aux chemins de la sécurité.