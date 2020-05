La publication inédite par le Pentagone de trois courtes vidéos prises en 2004 et 2015 montrant des «phénomènes aériens non identifiés» filmés par des caméras infrarouges a suscité bien des doutes sur ses réelles intentions d’autant qu’elle a eu lieu en pleine pandémie du nouveau coronavirus .

Plus est-il que le président américain Donald Trump a semblé d’intéresser à cette information parue initialement dans le New York Times.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes sont d’avis que la remarque du Président vise à «distraire» la population américaine des crises sanitaire et économique qui frappent actuellement le pays, rapporte l’agence russe Sputnik.

«Je me demande simplement si c’est réel. C’est une sacrée vidéo», avait dit Trump lors d’un point de presse largement axé sur la pandémie de Covid-19.

« Ils essaient de nous distraire. Je parie que Trump était du genre «vous avez quelque chose de plus fou que le Président disant aux gens de boire de l’eau de Javel? [Référence à la suggestion de M.Trump d’injecter du désinfectant pour « nettoyer » les poumons du coronavirus, ndlr]», a répliqué un internaute, selon Sputnik.

Plusieurs internautes ont quant à eux cru que ces «ovnis» sont des drones filmés à grande vitesse et ont demandé des réponses au département de la Défense et au Président.

L’intervention du président est d’autant plus suspecte qu’il avait déjà émis des doutes sur l’existence des ovnis dans le passé. Dans une interview accordée à ABC News en 2019, il avait déclaré au présentateur que «Les gens disent qu’ils voient des ovnis […] Est-ce que je le crois? Pas particulièrement.»

En outre, ces vidéos de l’US Navy avaient fuité sur le Net en 2007 et 2017. Et la Marine américaine avait pour sa part certifié leur véracité en septembre 2019.

Mais c’est la première fois que ces vidéos sont rendues publiques officiellement, trahissant une volonté de capter l’attention sur eux.

A 6 mois des élections, le président républicain dont la côte de popularité est en baisse en raison de ses défaillances face à la pandémie lance des accusations dans tous les côtés pour se déculpabiliser. Les Etats-Unis sont actuellement de loin le pays le plus endeuillé par le Covid-19. Avec plus d’un million de cas infectés et plus de 60 milles de décès. Ils sont frappés par un crise économique grave et une augmentation des chômeurs qui ont dépassé les 30 millions.

Accusé de l’avoir sous-estimée lorsqu’elle ravageait la Chine en la présentant comme « une simple grippe », Trump s’acharne contre ce pays l’accusant d’avoir caché les faits et menace de lui faire payer des indemnités.

Il a aussi accusé l’OMS d’avoir mal géré et dissimulé la propagation initiale de Covid-19 en Chine, et de ne pas avoir adopté une position plus dure envers Pékin. Il a même pris la décision de suspendre la contribution de son pays pour cette organisation.

Source: Divers