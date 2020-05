La Marine de l’armée iranienne commence à s’équiper à un rythme bien accéléré. Deux destroyers « Dena » et « Talaïeh » la rallieront, instamment sous peu, selon le commandant des unités logistiques de la Force navale de l’armée iranienne, le contre-amiral Abbas Fazel-Nia.

Il s’agit de « destroyers de la classe Kaman », « fabriqués de A à Z par les techniciens iraniens »: « Nous avons atteint un niveau d’autosuffisance en matière de fabrication et d’amélioration de destroyers et de sous-marins », a d’ailleurs rappelé le capitaine iranien ajoutant que « les flottes de surface et de sub-surface constituent deux piliers de la Force navale iranienne, faisant ainsi référence de façon implicite aux combats qui pourraient avoir lieu dans le cadre d’une défense asymétrique de l’intégrité maritime iranienne.

« La flotte iranienne compte de nombreux bâtiments conçus par nos propres ingénieurs. C’est le cas de la frégate Jamaran, de destroyers « Damavand » et « Sahand ».

Notre force navale est sur le point de faire acquisition de Dena et de Talaïeh, deux bâtiments qui intégreront bientôt notre flotte de guerre.

Quand on parle de la capacité de l’Iran de concevoir et de fabriquer des destroyers lourds, cela signifie que notre pays est en mesure de concevoir, de fabriquer et de mettre en service tous les bâtiments de surface et de sub-surface.

La technologie de la construction des sous-marins est encore plus complexe et l’Iran la possède aussi avec le tueur du navire qu’est la classe Fateh, furtif et parfaitement propre aux combats asymétriques » que celle requise pour la fabrication des navires et des destroyers », a dit le commandant Abbas Fazel-Nia.

Il faisait écho au récent communiqué de l’état-major iranien qui a mis sévèrement en garde les USA contre tout nouvel agissement identique à celui du 15 avril où une flottille US a tenté de barrer la route aux bâtiments iraniens avant d’être pris de court par 11 vedettes rapides iraniennes.

Source: Avec PressTV