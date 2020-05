La puissance balistique de la République islamique d’Iran reste l’un de ses acquis les plus importants en matière de technologie militaire et de défens. De nouveaux missiles modernes sont de temps à autre fabriqués et dévoilés par les Forces armées iraniennes et chacun met en colère un peu plus les ennemis qui sont frustrés par les progrès de l’Iran dans le domaine de la défense. Aujourd’hui, les missiles iraniens ont la capacité d’atteindre les points les plus lointains de l’Europe et plus de 70 % de l’Asie et c’est exactement cette capacité défensive qui a toujours empêché les ennemis d’attaquer le sol iranien.

Parmi les armes les plus efficaces qui sont utilisées lors des batailles, on peut évoquer les missiles dont ceux de croisière font partie. Le missile de croisière Kowsar est l’un des missiles fabriqués de A à Z par les spécialistes iraniens.

Kowsar

Le missile de croisière Kowsar a été fabriqué par l’Organisation des Industries défensives de l’Iran. L’engin est en mesure de prendre pour cible des navires, des destroyers, des sous-marins ou tout autre bâtiment circulant sur ou sous la mer. Le missile de croisière Kowsar a été dévoilé en 2006.

Kowsar a trois versions ayant trois différentes conceptions dont les caractéristiques varient d’un missile à l’autre : Kowsar-1, Kowsar-2 et Kowsar-3.

Kowsar-1 est lourd d’une centaine de kilogrammes et il est doté des ailes dont chacune a un demi-mètre de longueur. Kowsar-1 a une vitesse d’un Mach et une portée de 20 kilomètres.

Les missiles de croisière Kowsar-2 et Kowsar-3 pèsent respectivement 110 et 120 kilogrammes et ont une portée de 25 kilomètres. Ayant une vitesse d’un Mach, les missiles Kowsar-2 et Kowsar-3 sont prêts à détruire les cibles ennemies dans les eaux du golfe Persique.

Le missile de croisière Kowsar présente une SER faible (Surface Équivalente Radar) qui lui permettra d’autant mieux d’échapper à un radar adverse.

En plus, ces types de missiles sont dotés d’un système antiradar, d’un système de guidage par infrarouge, d’un système de ciblage électro-optique, d’un radar aux ondes courtes et d’une certaine d’autres caractéristiques qui leur donnent une puissance de feu remarquable.

Kowsar peut être installé sur les vedettes dont Zolfaqar ainsi que sur l’hélicoptère Chahed-285 et le drone d’assaut Karrar.

Source: Avec PressTV