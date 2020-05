Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a nié toute activité de son mouvement en Allemagne, condamnant la perquisition des mosquées et les domiciles de certains libanais sous prétexte de soutien au Hezbollah, assurant que « la décision de Berlin est une soumission à la volonté des Etats Unis et vise à satisfaire Israël ».

« Le gouvernement allemand ne détient aucune preuve sur les soi-disant activités du Hezbollah sur le territoire allemand », a assuré Sayed Nasrallah, lors d’un discours, ce lundi 4 mai, retransmis par la chaine AlManar.

Et d’ajouter : « le Hezbollah n’a aucune organisation affiliée ni en Allemagne, ni en France, ni ailleurs dans le monde… Il s’agit d’une guerre psychologique qui ne nous découragera pas de continuer la voie de la Résistance ».

Ailleurs dans son discours, le numéro un du Hezbollah a abordé la crise monétaire et les derniers développements sur la scène politique au Liban.

Voici les principaux points de son discours :

Je voudrais parler de la décision allemande d’interdire les activités du Hezbollah sur son territoire, et aborder la situation monétaire et économique au Liban et les derniers développements sur la scène politique.

Une guerre psychologique

La décision allemande était prévue, elle a été précédée des mesures similaires adoptées par certains pays européens et sera suivie par d’autres. Il s’agit d’une décision purement politique de la part de Berlin qui s’est soumis à la volonté des Etats Unis et vise à satisfaire ‘Israël’.

Le Hezbollah ne possède aucune organisation affiliée ni en Allemagne, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Lorsque nous disons que nous ne sommes pas actifs en Allemagne, nous sommes sincères. L’Allemagne n’a présenté aucune preuve sur l’implication du Hezbollah dans des activités sur son sol. Il s’agit d’une guerre psychologique visant à resserrer l’étau sur les mouvements de la Résistance dans la région.

Les Libanais en Allemagne ou dans n’importe quel pays sont partisans de la Résistance à l’occupation, et n’ont aucune relation organisationnelle avec le Hezbollah. Ils peuvent avoir des activités religieuses ou autres dans le cadre de la loi. Les perquisitions menées par les services de sécurité dans les mosquées sont condamnées. Il n’y avait pas besoin de toutes ces pratiques brutales. Les gens accusés de soutenir le Hezbollah sont ceux qui respectent le plus la loi allemande.

Depuis plusieurs années, nous sommes parvenus à la conviction de ne pas entretenir des relations organisationnelles avec les Libanais à l’étranger pour ne pas les mettre en danger.

Les Libanais en Allemagne ne doivent pas s’inquiéter car ils n’ont pas violé la loi et ces mesures doivent être confrontées par voie légale.

Sur ce point, j’appelle le gouvernement libanais et notamment le ministère des Affaires Etrangères à assumer leur rôle.

Enfin, je voudrais remercier les gouvernements- qui ne sont pas nombreux- les mouvements, les personnalités et tous ceux qui ont condamné la décision du gouvernement allemand. Ceci n’affectera pas notre volonté et ne nous découragera pas à poursuivre la voie de la résistance et de la lutte contre les plans hégémoniques des USA et d’Israël.

A suivre