Le député du bloc Sadiqin, Hassan Salem a appelé à « l’expulsion de l’ambassadeur américain de Bagdad, accusant l’Arabie saoudite de mener ses actions terroristes contre nos forces de sécurité ».

M.Salem a déclaré dans un communiqué, en réponse à un message attribué à l’ambassadeur américain, que « le gouvernement irakien doit être courageux et patriotique et expulser immédiatement l’ambassadeur américain, qui a largement humilié le peuple et le gouvernement irakiens ».

Il a exigé que « les dirigeants politiques, en particulier les chiites, soient determinés et fermes et de ne pas se taire face à de telles insultes ni de permettre l’ingérence dans les affaires irakiennes ».

M.Salem a ajouté: « C’est une honte de se taire à l’assassinat des chefs de la Victoire par les Américains, d’ignorer leur soutien et leur financement pour Daech, avec l’aide de la dynastie des Al Saoud pour mener ses actions terroristes contre nos forces de sécurité et nos provinces. »

Source: Traduit du site alAlam