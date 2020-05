La commission parlementaire des affaires économiques et de l’énergie a examiné le projet de loi qui prévoit la ratification d’un contrat d’exploration du bloc 12 dans la région d’Albukamal , un contrat signé au début de cette année entre la Syrie et l’Iran.

Le ministre du pétrole Ali Ghanem a déclaré que « la zone du bloc n ° 12 à Albukamal, située à Deir al-Zour couvre une superficie de 6 702 kilomètres carrés, soit un contrat pétrolier qui permettra de rembourser une dette de crédit à long terme ».

Le ministre a ajouté que « le contrat est basé sur un accord économique signé entre la Syrie et l’Iran le 16 mars 2015, dont le but est de renforcer le forage, l’exploration, le développement du secteur pétrolier et de multiplier les entrées des gisements de pétrole et de gaz.

Au début de 2020, le Premier ministre, Imad Khamis, a annoncé que « les dérivés du pétrole sont actuellement garantis par les ressources et la trésorerie de l’État, alors qu’ils étaient garantis de plusieurs manières, notamment via une ligne de crédit pétrolière iranienne, qui s’est interrompue en 2019 ».

La ligne de crédit est une facilité financière que « la Syrie a obtenue de l’Iran pour couvrir ses besoins alimentaires, médicaux et pétroliers ».

M.Ali Ghanem, a déclaré que « la Syrie avait besoin de 146 000 barils de pétrole brut par jour, alors que le production couvre actuellement 24 000 barils, ce qui signifie que l’écart quotidien est de 122 000 barils, sachant que la pénurie sera corrigée par les opérations d’approvisionnement, que ce soit pour le pétrole brut ou ses dérivés ».

La production totale de pétrole prévue en 2020 est de 32,9 millions de barils de pétrole brut, soit jusqu’à 90000 barils par jour, contre 24000 barils par jour produits en 2019, selon une source officielle du ministère du Pétrole et des Ressources minérales.

Les pertes directes et indirectes du secteur pétrolier depuis le début de la crise jusqu’à la mi-avril 2019 se sont élevées à 74,2 milliards de dollars, soit plus de 20 trillions de livres syriennes, selon un précédent communiqué du ministre du Pétrole et des Ressources minérales.

Source: Traduit du site alAlam