L’ancien analyste du Pentagone Michael Maloof a révélé que les Etats-Unis et Israël ont ressuscité leurs intérêts et ceux de Daech en Irak dans le but d’affaiblir l’Iran et les forces de l’axe de la résistance, tout en excluant le scénario d’une guerre.

Lors d’une intervention sur la chaine de télévision libanaise al-Mayadeen Tv, M. Maloof a assuré que Washington et tel Aviv suivent les procédés de la guerre hybride contre l’Iran.

« Quoique Washington ne veuille pas de confrontation directe avec l’Iran, elle pourrait toutefois recourir à semer le chaos pour provoquer une riposte, au cas où les chances de réélection de Donald Trump étaient minces », a-t-il poursuivi.

Selon lui, le président américain s’emploie pour provoquer l’Iran, à la demande d’Israël, mais il n’ira toutefois pas plus loin que cela.

C’est parce que l’administration américaine sait très bien qu’en cas d’agression contre l’Iran Téhéran va riposter, a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « Washington sera stupide si elle pousse la région vers une guerre d’usure, sachant que Tel Aviv lui demande incessamment de réaliser une frappe militaire contre l’Iran et les USA ».

« En revanche, Israël et les Etats-Unis œuvrent de concert pour pousser les pays de la région vers la guerre pour ensuite jouer le rôle des innocents en disant que ce n’est pas de leur faute que la guerre a éclaté », a ajouté M. Maalouf.

Sur le dossier irakien, l’ancien analyste du Pentagone a affirmé que la force de mobilisation populaire du Hachd al-Chaabi constitue un réel problème pour les Etats-Unis qui d’après lui œuvrent pour ressusciter leurs intérêts et ceux de Daech.

« Ce n’est pas par hasard que Washington a établi un base dans la province d’Al-Anbar où se trouvent Daech et la plupart de ses forces », a assuré.

Et de conclure que Washington compte garder ses forces en Irak, « pour le pétrole et pour rassembler les dollars afin de financer ses guerres contre le Hachd et l’Iran ».