Le Ministère de la sécurité de la République islamique d’Iran a annoncé que « ses forces ont réussi à démanteler deux cellules terroristes appartenant aux factions séparatistes après leur infiltration dans un pays voisin dans l’intention de mener des opérations terroristes ».

Selon l’agence d’informations iraniennes de Tasnim, « le ministère de la Sécurité surveille toute action ou mouvement suspect dans les gouvernorats d’Azerbaïdjan et du Kurdistan et de ce fait il a décelé deux cellules terroristes appartenant aux groupes séparatistes, après avoir infiltré l’un des pays voisins dans le but de mener des opérations terroristes et des mesures préjudiciables ».

« Au cours d’une impressionnante opération de renseignement, les éléments du ministère de la Sécurité ont réussi à arrêter 16 éléments terroristes et ont saisi 2 Kalachnikovs, un pistolet, deux grenades à main, 7 balles et 240 balles avec du matériel de détonation » poursuit le ministère.

A noter que « le chef de ce groupuscule séparatiste réside en Europe et bénéficie du soutien d’un pays arabe ».

Certains des terroristes arrêtés ont joué un rôle dans l’assassinat de citoyens innocents et ont exercé le chantage sur des commerçants et des producteurs dans l’ouest du pays. L’une des deux cellules a assassinée lors d’une opération criminelle, le fils d’un partisan du régimede l’ordre islamique.

Source: Sputnik