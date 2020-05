Le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Minéraux, Reza Rahmani, a affirmé que « l’Iran connait une révolution minière cette année « .

Le ministre Rahmani a annoncé lors de la cérémonie d’ouverture » 4 projets dans l’industrie du cuivre dans la province de Kerman, au sud-est du pays, sans compter, 5 programmes importants dans le secteur minier cette année qui constitueront une révolution minière ».

Il a souligné que « l’axe de développement minier comprend, la mise en œuvre de la feuille de route des mines, leur développement et leur équipement, l’industrie interne et l’activation des petites mines et explorations minières ».

Et de poursuivre : »aujourd’hui, des projets seront ouverts dans le secteur du cuivre et bientôt de grands projets dans le domaine de l’acier fourniront à leur tour 10 000 emplois », soulignant que « le secteur minier en Iran compte atteindre une véritable position compétitive, ainsi il existe 68 types de minéraux en Iran, qui fait partie parmi les dix premiers pays minéralisés du monde ».

Le ministre Rahmani a noté qu' »au cours de la dernière année iranienne (terminée le 19 mars 2020) 470 millions de tonnes de variétés minérales ont été extraites, et il est prévu de porter ce volume à plus de 500 millions de tonnes au cours de l’année en cours ».

Il a fait un signe de tête aux nouvelles découvertes faites dans le secteur du cuivre, confirmant que ces découvertes ont doublé la réserve de 3 fois, indiquant qu’à côté de « Kerman » et de « l’Azerbaïdjan oriental » qui sont considérés comme le pôle de cuivre en Iran, de nouvelles découvertes ont été faites dans d’autres provinces, dont « Sistan et Baluchistan » Khorasan, Ardabil et Yazd.

Source: Farsnews