Face à la crise causée par le Covid-19, la dette publique américaine a grimpé de plus de 10% depuis le 1er octobre 2019 pour franchir la barre des 25.000 milliards de dollars. Ce chiffre ne fera qu’augmenter car la Réserve fédérale va recourir à de nouveaux prêts. Une mesure qui est indispensable dans ce contexte, selon des experts.

La dette publique des États-Unis a établi un nouveau record en dépassant les 25.000 milliards de dollars, indique le portail Us Debt Clock.

Selon le média Decrypt, depuis le début de l’année fiscale 2019/2020 (à compter du 1er octobre 2019), la dette publique américaine a grimpé de plus de 10%, passant de 22.700 milliards de dollars à sa valeur actuelle de plus de 25.000 milliards.

Ces chiffres records résultent d’une énorme augmentation des dépenses publiques, dans une tentative pour juguler l’épidémie de coronavirus et maintenir active l’économie.

Une dette qui augmentera davantage

Cette dette devrait augmenter encore davantage au deuxième trimestre, car le Trésor américain a annoncé le 4 mai envisager d’emprunter 3.000 milliards de dollars supplémentaires pour financer la réponse continue du gouvernement à l’épidémie. Cet emprunt représente près de six fois le record précédent de 2008.

Au troisième trimestre, l’emprunt total atteindra les 677 milliards de dollars. Jerome Powell, chef de la Réserve fédérale (Fed) a annoncé le 4 mai qu’ils étaient prêts à racheter autant de titres d’État sur le marché secondaire que nécessaire pour surmonter les effets de la crise.

Une mesure soutenue par des experts

Interrogés par le New York Times, des experts estiment que l’augmentation de la dette publique est une mesure nécessaire dans ce contexte de crise généralisée et de chômage massif, bien qu’elle conduise à une inflation plus élevée. Le fondateur de la société d’investissement Berkshire Hathaway, Warren Buffett, partage cette opinion.

Malgré la situation, Donald Trump a annoncé le 1er mai qu’il s’attaquerait à l’explosion de la dette nationale s’il était réélu en novembre. C’est exactement ce qu’il avait promis de faire durant sa campagne électorale de 2016. Mais elle a augmenté depuis de 5.000 milliards de dollars.

