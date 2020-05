Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a mis en garde, jeudi 7 mai, contre la moindre coopération avec l’ennemi israélien.

M.Houthi a affirmé que « l’une des questions les plus dangereuses pour l’Homme est de participer à l’oppression d’un peuple et d’une nation et d’être impliqué dans cette injustice, sans se rendre compte.

La tyrannie pratiquée par les Juifs sionistes est peut-être la plus grande injustice sur terre car elle s’étend partout dans le monde grâce à leur influence sur les grandes puissances.

Ceux qui coopèrent directement avec les Israéliens ou avec ceux qui coordonnent avec les Israéliens sont dans leurs rangs et font partie de leur injustice mondiale ».

Et d’avertir : « les gens devraient se méfier de toutes les formes de soutien à l’Amérique et à Israël et à ceux qui les soutiennent ».

Le chef d’Ansarullah a dans ce contexte souligné que « ceux qui cherchent à faire taire la nation dans sa lutte face aux Etats Unis sont considérés comme leurs partenaires dans tous leurs crimes affectant la nation islamique et le monde ».

Il a en outre condamné la production des feuilletons arabes prônant le rapprochement avec Israël. « Les Saoudiens et les Emirats promeuvent les relations avec Israël à travers la diffusion des séries télévisées qui déforment la réalité et portent atteint au peuple palestinien ».

Plus de 800 raids saoudiens en un mois

Sur le terrain, le porte-parole des forces yéménites a fait état de 800 raids de la coalition saoudienne contre différentes régions yéménites en un mois.

Le général Yehya Sarii a précisé que « l’aviation de la coalition a mené 810 frappes depuis le 9 avril jusqu’à le 7 mai ».

La coalition, qui mène une guerre sans merci contre le Yémen depuis mars 2015, a en outre mené ce vendredi 8 mais 31 raids contre les provinces de Sanaa, Saada (nord), Jawf (nord), Ma’reb (centre), a rapporté le site d’Ansarullah.

Source: Traduit d'AlMasirah