Les forces d’occupation israéliennes poursuivent sous un mutisme international et arabe la politique de destruction des maisons des détenus palestiniens.

La mère de Qassam al-Barghouti devant sa maison détruite par les forces d’occupation israéliennes

Ce lundi, elles ont détruit la maison du détenu Qassam Al-Barghouti, située dans le village Kobar, dans le district de Ramallah en Cisjordanie occupée.

Selon le Club des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, Barghouti avait été arrêté le 26 août 2019, au motif qu’il a effectué une opération de résistance dans le village Aïn Aarik, à l’ouest de Ramallah.

Durant son interrogatoire, « il a été victime de toutes sortes de torture pendant 80 jours dans le centre d’investigation de Maskoubiyeh », a précisé le club. Qassam al-Barghouti est membre du Front de libération de la Palestine.

Durant cette étape, ont aussi été arrêtés ultérieurement la mère de Barghouti, Wadad, qui est professeure à l’Université de l’Information de Birzeit et son frère. Ce dernier est resté en détention pendant 7 mois.

« Toute maison et tout l’Etat de l’occupation ne valent pas la chaussure de Qassam », a dit sa mère pendant la destruction de leur maison, a rapporté l’agence Chehab.

Le Club des prisonniers a indiqué que les forces d’occupation ont détruit depuis le début de l’an 2020, 4 maisons appartenant aux familles des détenus palestiniens.

« Les autorités de l’occupation israéliennes ont renforcé leurs mesures de répression et de représailles, sous un mutisme international qui passe sous silence leurs violations continues du droit international humanitaire », a-t-il déploré.

« Les membres des familles des détenus sont convoqués pour faire pression sur les détenus et leur soutirer des aveux pendant l’interrogatoire, ou simplement par vengeance… s’ajoutent aussi les perquisitions récurrentes de leurs maisons et des actes de sabotage et d’agression », a souligné le Club dans son communiqué.

Arrestations à Naplouse

Dans la ville de Naplouse, les forces d’occupation israéliennes ont capturé à l’aube de ce lundi trois palestiniens.

L’un d’entre eux est Zaher al-Chachtari, le coordonnateur du Front populaire pour la libération de la Palestine qui souffre de plusieurs maladies chroniques. Il avait été arrêté à plusieurs reprises dans le passé.

Dans la soirée de ce lundi, les forces d’occupation ont arrêté 10 jeunes palestiniens dans le quartier al-Harat dans la ville de Silwane, à Al-Quds Jérusalem Est occupé, selon l’agence Chehab.

Source: Divers