Dans un clip qui vient de paraître sur la visite de l’exposition aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) par le Leader de la Révolution islamique, on constate que les Soukhoï-22 ont été équipés de nouveaux missiles air-sol.

Selon l’agence de presse iranienne Fars News, un nouveau clip est paru à l’occasion de l’anniversaire de la visite de l’exposition des acquis de la Force aérospatiale du CGRI en mai 2014 par l’Ayatollah Khamenei. Dans ce clip, les Soukhoï-22 ont été équipés de missiles air-sol.

Jusqu’ici, des informations supplémentaires n’ont pas été publiées sur ces nouveaux missiles, mais il semblerait qu’il s’agisse d’une version améliorée de missiles téléguidés Fajr-4.

L’an dernier, 10 bombardiers Soukhoï-22, optimisés par la Force aérospatiale du CGRI, ont été livrés à l’armée de l’air du CGRI.

Le général de brigade Amir Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du CGRI, a déclaré à l’époque : « Avec cette optimisation, ce bombardier sera en mesure de transporter et d’exploiter des bombes intelligentes, des missiles sol-air et air-air et de transférer des informations à partir de drones à des distances de plusieurs kilomètres.»

Il avait souligné que dans un avenir proche, un système de missiles de croisière air-sol d’une portée de 1 500 kilomètres sera installé sur ce bombardier.

Selon le site d’analyses al-Waqt, le missile Fajr 4 est un missile à un étage, de 240 mm d’une longueur, de 5,2 mètres, d’un poids de 407 kg et d’une portée de 43 km. Son ogive pèse quant à elle environ 85 kg, et dispose d’une bonne capacité destructrice.

Ce missile est utilisé pour détruire des cibles telles que les centres de commandement, les centres de soutien, les casernes et les bases des forces ennemies, ainsi que les aéroports situés à proximité des lignes de combat et d’autres cibles.

Pouvant fonctionner à des températures de 40 à 50 ° C, sa vitesse maximale peut atteindre les 930 m par seconde.

Or, assurent certains experts militaires iraniens, la vitesse finale de ces missiles, lorsqu’ils sont lancés à partir du sol est d’environ 1.100 mètres par seconde, ce qui est estimé à 3,2 Mach.

Et lorsqu’ils sont tirés à partir d’un avion de guerre tel que « Sukhoi 22 », leur vitesse s’accélère et peut facilement atteindre les 4 Mach.

Source: Divers