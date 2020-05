Comme l’ont dit un jour les Beatles, « Je lis les nouvelles aujourd’hui, oh boy… » On pourrait dire que le « oh boy » fait partie intégrante de la revue de presse du matin depuis le 11 septembre, mais selon les inclinations de chacun, le contenu quotidien pourrait bien être considéré comme particulièrement déprimant au cours des dernières années. Comme les lecteurs réguliers de Unz.com le savent déjà, ma perception particulière est que la « relation spéciale » des États-Unis avec l’État juif a été un désastre pour les États-Unis et pour toute la région du Moyen-Orient, y compris pour Israël. Israël s’est servi du soutien américain non critique dont il bénéficie depuis l’époque de Lyndon Johnson pour mener des politiques peu judicieuses vis-à-vis de ses voisins, qui ont entraîné Washington dans des conflits qui auraient pu être évités.

Entre-temps, Israël a exploité le pouvoir de son formidable lobby intérieur pour saigner le Trésor américain de plus de 100 milliards de dollars en subventions directes, plus trois fois plus en termes d’accords commerciaux et de coproduction largement cachés, approuvés par un Congrès servile et avalisés par des médias contrôlés.

En retour, les États-Unis se sont retrouvés avec un « meilleur ami et allié » qui les a espionnés, a volé leur technologie, a corrompu leurs processus gouvernementaux et a constamment menti sur ses voisins pour créer un casus belli afin que les Américains puissent mourir dans des guerres inutiles plutôt que les Israéliens. L’affaire Lavon et l’attaque contre l’U.S.S. Liberty révèlent que le gouvernement israélien tuera les Américains quand cela les arrange, sachant pertinemment que les flagorneurs de Washington et les médias dominés par les Juifs ne gémiront pas devant cet affront.

Au cours des trois dernières années, Donald J. Trump a tenu sa promesse d’être « le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à Washington ». Il a nommé son propre avocat spécialisé dans les faillites et l’archi sioniste David Friedman comme Ambassadeur des États-Unis, un homme qui considère clairement que sa mission est de promouvoir les intérêts israéliens plutôt que ceux des États-Unis. Israël a illégalement exploité un feu vert américain pour déclarer toute Jérusalem comme sa capitale et Trump y a fait déménager l’ambassade des États-Unis en suivant. L’État juif, qui s’est inévitablement déclaré légalement « juif » et qui n’a plus rien d’une démocratie, a également annexé illégalement le Plateau du Golan syrien occupé et se prépare maintenant à assimiler une grande partie de l’ancienne Cisjordanie palestinienne.

L’expulsion de presque tous les Palestiniens restants, même ceux qui sont citoyens israéliens, sera sans doute la prochaine étape et a en fait été demandée par certains politiciens juifs. L’israélophilie extrême adoptée par la Maison Blanche et le Congrès a, entre autres, signifié une hostilité implacable envers l’Iran et la Syrie, qui ne représentent ni une menace ni un défi réel pour le peuple américain ou pour les véritables intérêts des États-Unis.

Friedman a même déformé les termes utilisés par le Département d’État, la Cisjordanie « occupée » étant désormais désignée comme « disputée » ou « contestée ». Friedman, qui a ignoré la loi américaine existante en contribuant aux colonies illégales d’Israël, a toujours fait l’apologie des tireurs d’élite israéliens qui tirent sur des manifestants non armés à Gaza et de ses colons saccageurs bien-aimés qui détruisent les moyens de subsistance des agriculteurs palestiniens.

Le bilan est épouvantable, merci M. Trump, mais, pour en revenir aux « nouvelles d’aujourd’hui », un article paru jeudi dernier dans le Jerusalem Post a encore eu le pouvoir de me faire renverser ma tasse de café, incrédule. Le titre se lisait comme suit : « Friedman : Le second terme de Trump pourrait porter les relations américano-israéliennes à un niveau supérieur ». Je n’étais pas du tout sûr de vouloir lire l’article car je craignais que Trump ne demande le transfert du Département du Trésor américain à Jérusalem et le placement du Pentagone sous le contrôle de Benjamin Netanyahu. En attendant, nous, les Américains, serions obligés de passer par des points de contrôle lorsque nous voyageons entre les États et nous ne pourrions trouver du travail de sous-hommes qu’en cultivant des choux dans un réseau tentaculaire de kibboutz.

Il s’est avéré, bien sûr, que l’interview de Friedman avec les journalistes du Jerusalem Post ne concernait qu’Israël et non les États-Unis, même s’il y avait quelques vagues absurdités sur le soi-disant plan de paix de Trump qui est censé mettre fin à la plupart des conflits dans la région du Moyen-Orient et bénéficier ainsi aux Américains. Friedman a commencé par : « Nous devons maximiser les avantages mutuels de la relation d’une manière qui, je pense, ne s’est jamais produite auparavant. Les seules limites sont celles de l’imagination de chacun quant à la direction que nous pouvons prendre ». Si Friedman voulait dire que les États-Unis n’ont tiré aucun des « avantages mutuels », il a sans doute raison, mais d’une certaine manière, je ne pense pas que c’était son intention. Et il y a certainement eu beaucoup d’imagination déployé dans les stratagèmes alambiqués et souvent cachés du lobby israélien pour escroquer le contribuable américain au cours des 75 dernières années.

Friedman a caractérisé la situation avant le déménagement de l’Ambassade : « Nous appliquions deux poids deux mesures à Israël, par rapport à tous les autres pays du monde. Nous disions à Israël, vous n’avez pas le droit de choisir votre capitale… Et ce n’est pas n’importe quelle capitale, c’est Jérusalem ». Faux, Dave. Le problème avec Jérusalem, c’est que l’État juif voulait sa capitale sur une terre qu’il contrôlait mais ne possédait pas, en vertu du droit international et des accords qui ont conduit à la fondation d’Israël. Prétendre qu’il existe un droit spécial par la providence divine ne change rien à cela.

Friedman a également fait un commentaire intéressant dans l’encadré qui illustre à quel point la vision d’Israël est en réalité faussée. Apparemment, Friedman et le Président élu ont eu des discussions sur le déménagement de l’Ambassade avant le jour de l’inauguration « avec certains fonctionnaires qui prédisaient que Trump allait annoncer le déménagement le jour de son inauguration le 20 janvier 2017. Cela ne s’est pas produit, a déclaré Friedman, parce que des premières discussions étaient nécessaires dans tous les différents bureaux du gouvernement – Département d’État, Pentagone et autres ». Le fait que Trump ait voulu mettre en avant et promouvoir un grand partisan du lobby israélien le jour même de son inauguration est plus que révélateur, c’est bizarre.

Les symboles sont apparemment aussi chers au cœur de David Friedman. « Les Américains qui soutiennent Israël comprennent la signification de Jérusalem. C’est ce que sont la Statue de la Liberté, le Lincoln Memorial, Plymouth Rock et Valley Forge… Parce que l’Amérique a été fondée sur ce genre de principes, les Américains comprennent profondément l’importance de Jérusalem pour l’État d’Israël ». Friedman a ajouté que le fait de conserver des symboles comme Hébron, qui se trouve dans « l’ADN biblique » du peuple juif, est également un élément important du « plan de paix » de Trump.

Whoa, David, il est commode de citer l’expérience américaine pour justifier ce que fait Israël, mais les États-Unis ont été fondés, du moins ostensiblement, sur le principe que « tous les hommes naissent égaux ». Israël est, de par la loi, un État d’apartheid basé sur la religion. Et la dernière fois que j’ai vérifié, Hébron était une ville à prédominance palestinienne sous occupation militaire pour protéger les colons qui s’y installent et qui s’efforcent de chasser les premiers habitants. C’est le site du massacre des fidèles palestiniens de la mosquée Ibrahimi en 1994, perpétré par Baruch Goldstein, un fanatique juif né à Brooklyn. Vingt-neuf Palestiniens ont été tués. Oui, « l’ADN biblique » semble convenir parfaitement si l’on considère le sort des Cananéens.

Et Friedman avait quelque chose à dire sur l’annexion israélienne prévue le 1er juillet des « colonies de Cisjordanie, des sites bibliques et de la Vallée du Jourdain ».

Il a donné le feu vert à l’administration Trump en disant : « Nous serons prêts à aborder cette question si Israël est prêt. En fin de compte, comme l’a dit le Secrétaire Pompeo, c’est la décision d’Israël. Ils doivent décider de ce qu’ils veulent faire ». Selon Friedman, la « vision de paix » de l’administration Trump permettrait à Israël d’annexer directement 30% de la Cisjordanie et d’exercer un contrôle sur la plupart du reste, qui comprendrait « toutes les colonies et toute la Vallée du Jourdain ». Les Palestiniens n’auraient aucun contrôle sur les ressources en eau ni même sur leur propre espace aérien. La cartographie des détails précis est actuellement sujette à des « appels de jugement devant la cour d’Israël ». Notez que toutes les décisions cruciales sont prises par Israël avec le soutien total des États-Unis. Le plan de paix a été qualifié à juste titre de capitulation complète aux intérêts israéliens, les Palestiniens n’ayant pas leur mot à dire sur le résultat.

Friedman a également décrit l’importance d’envoyer un message clair aux Palestiniens en les blâmant pour tout, même de déni des droits humains fondamentaux, qui est en fait une spécialité israélienne. « Si vous dites aux Palestiniens que quoi qu’il arrive, que vous soyez récalcitrant, que vos activités soient malveillantes, que vous ne respectiez pas les droits fondamentaux de votre propre peuple – avec tout cela, vous pouvez quand même opposer votre veto aux droits du peuple juif et de l’État d’Israël et de leur capitale incontestable… ce n’est pas le bon message ».

Et maintenant, que faire ? Friedman est d’avis que « l’équation des relations entre les États-Unis et Israël doit être inversée. Plutôt que de se considérer comme aidant Israël, les Américains doivent réaliser tout ce qu’Israël peut faire pour les États-Unis – par exemple, en mettant d’abord sur le marché américain des innovations israéliennes révolutionnaires ». Bien sûr, il faut voler la technologie, la reconfigurer, puis conclure discrètement des accords commerciaux de faveur avec ses coreligionnaires pour la revendre aux pigeons des États-Unis.



L’interview du Jerusalem Post se termine par la prédiction de Friedman selon laquelle « si Trump est réélu, il y aura beaucoup plus de possibilités d’approfondir les liens entre les États-Unis et Israël ». Si tout cela est vrai, nous, les Américains, pourrions aussi bien renoncer à notre souveraineté dès maintenant et nous épargner la douleur de passer par une autre élection présidentielle corrompue.

Par Philip Giraldi: ancien officier du renseignement militaire et de la Central Intelligence Agency (CIA) qui a travaillé sur la lutte contre le terrorisme en Europe et au Moyen-Orient.

Sources : Unz.com ; traduit par Réseau International