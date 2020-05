Dans une récente interview exclusive à l’agence iranienne IRNA, le journaliste chevronné américain et expert des questions sécuritaires et militaires, Gordon Duff, a scruté les efforts américains en vue de faire adopter au Conseil de sécurité une prolongation de l’embargo sur la vente d’armes imposé à l’Iran :

« Les États-Unis craignent que l’Iran, en achetant des armes classiques, ne reconstruise sa force aérienne. Avec les quelque 40 ou 50 avions Su-35 russes dont dispose l’Iran, ce pays a déjà une capacité de défense aérienne crédible et une plate-forme à grande vitesse pour atteindre ses objectifs. Vu la puissance maritime et les missiles dont dispose également l’Iran, il ne restera plus aucune faiblesse majeure», a-t-il indiqué.

L’analyste américain rappelle aussi que « depuis la guerre du Vietnam, les pilotes américains n’ont eu aucune expérience de combat aérien face à un ennemi quelconque », et d’ajouter :

« Il s’agit là d’une faiblesse pour les États-Unis, en sens qu’ils ont une force aérienne utilisée uniquement pour bombarder les pays occupés, et ils sont devenus de plus en plus dépendants des drones. »

A la question de savoir pourquoi le secrétaire américain Mike Pompeo a prétendu que les États-Unis s’inquiètent-ils de la vente d’armes conventionnelles, dès la fin de l’embargo à partir du mois d’octobre, alors que son pays est lui-même derrière la course aux armements dans la région, Gordon Duff a répondu en ces termes : « Les missiles iraniens étant parmi les meilleurs au monde, les plus grandes préoccupations que devraient avoir Pompeo et Esper se sont avérées prouvées. »

Selon lui, même sans l’aide des Russes ou Chinois, l’Iran est capable de détruire Israël ou l’Arabie saoudite, voire une flottille américaine, dans les eaux lointaines comme l’océan Indien.

Source: Avec Press Tv