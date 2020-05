Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, na quarta-feira dia 13 de Maio por ocasião da memória do grande líder dos mártires Sayyed Mustafa Badreddine.

Em um discurso por ocasião da comemoração do martírio do comandante da resistência islâmica Moustafa Badreddine, o secretário-geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, se dirigiu ao público israelense, alertando-o contra as mentiras proferidas por seus líderes sobre os conflitos israelenses na Síria. Na questão libanesa, Nasrallah alertou contra tentativas secretas de mobilizar forças da UNIFIL na fronteira libanesa com a Síria, lembrando que esse é um requisito israelense.

No dossiê da Síria em que ele mais concentrou neste discurso, sua eminência insistiu em lembrar que « a guerra universal contra a Síria é um projeto EUA-Israel-Arábia Saudita, cujo objetivo é monopolizar a Síria, pois este país é um obstáculo à hegemonia americano-israelense no oeste da Ásia”.

Para fazer isso, « os israelenses apostaram nos grupos armados takfiristas e estabeleceram com eles relações de cooperação e coordenação, militar e logística, oferecendo-lhes seus serviços médicos », disse ele.

« Esse relacionamento não alcançou nenhum objetivo! Israel perdeu a guerra na Síria, os grupos terroristas armados se retiraram de todas as províncias e cidades sírias, deixando para trás seus locais cheios de equipamentos militares ».

Ele confirmando: « Diante desse fracasso monumental, os israelenses perceberam que uma nova ameaça estava surgindo no horizonte. A ameaça do exército sírio: um exército com capacidades reforçadas pela experiência, um exército mais autoconfiante e, portanto, mais determinado, um exército equipado com mísseis de alta precisão. E assim, para lidar com essa ameaça, os israelenses decidiram atacar todos os locais militares do exército sírio, suas fábricas, seus quartéis. Os israelenses estão atacando tudo relacionado à produção de mísseis na Síria e isso mostra a força que o eixo de resistência representa ».

Ele acrescentou: « Para a entidade sionista, a Síria agora é uma ameaça porque resistiu esta guerra universal e, se recuperar sua força, poderá derrotar Israel na batalha pela Causa Palestina. Israel está aterrorizada com a situação na Síria, ouça os israelenses como eles falam sobre o futuro do Golã e isso pode levá-los a cometer aventuras com consequências não intencionais ».

Sayyed Nasrallah disse: « O que há de novo nessas conflitos é que os líderes israelenses estão tentando convencer seu público de que eles causarão a retirada das forças iranianas da Síria. Eles até mencionaram um número dizendo que as forças iranianas reduziram o número de suas tropas, graças às operações militares israelenses. Pior, esse idiota Ministro da Guerra de Israel prometeu tirar os iranianos da Síria antes do final deste ano, mas « Israel » trai seu público e descreve alguns detalhes como uma vitória na Síria ou como o início da retirada das forças iranianas da Síria ”.

Sua eminência lembrou que : « Não há forças iranianas em solo sírio, no sentido de brigadas ou qualquer outra, existem conselheiros, especialistas militares », acrescentando que: « O número de conselheiros iranianos na Síria aumentou ao longo dos anos para fornecer conselhos e gerenciar grupos árabes, sírios e islâmicos ».

Quanto ao Líbano, sua eminência insistiu no restabelecimento das relações com a Síria, oficialmente, especialmente em um momento em que o nosso país está ameaçado pela fome por causa da crise econômica e monetária.

O Secretário Geral do Hezbollah explicou que: “O nosso país está procurando ajuda externa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas pode contar com suas capacidades, recursos agrícolas e industriais. Líbano só precisa aumentar a produção em seu setor agrícola e industrial. Para fazer isso, precisa de mercados. No entanto, o único caminho para esses mercados é a Síria”.

Ele também alertou contra tentativas secretas de mobilizar as forças da UNIFIL na fronteira libanesa com a Síria, lembrando que essa era uma das demandas de Israel durante a guerra de 2006.

« Isso é inaceitável », disse ele enfaticamente.

PRINCIPAIS TÍTULOS DO DISCURSO:

Nossas mais profundas e sinceras condolências devem ser expressas a toda a Ummah Islâmica pela memória do assassinato e martírio do Imam Ali Ben Abi Taleb (primo e genro do profeta Mohamad), morto por um membro dos Khawarejs, o primeiro grupo takfirista da história. Note-se que o Imam Ali (S) foi o primeiro homem a se levantar contra a corrente takfirista. Essa corrente que ainda existe hoje sob vários nomes e que ainda testemunhamos ontem, um de seus crimes bárbaros no Afeganistão. Um ataque a pessoas inocentes, o que prova que essa ameaça ainda está presente.

Além disso, devemos aplaudir e parabenizar a profissão médica, as enfermeiras, que estão lutando contra o vírus da corona, neste dia que lhes é dedicado em reconhecimento ao sacrifício e à devoção por salvar vidas, à custa de suas vidas.

Hoje, comemoramos o martírio de nosso comandante-chefe Moustafa Badreddine, nesta ocasião desejo expressar minhas condolências pora sua família, sua mãe, sua esposa, suas filhas, seus companheiros, mas também meus parabéns por ter vencido e martirizou.

Esta comemoração de nossos mártires e de nossos líderes é uma forma de expressão de nossa lealdade que temos por eles, um reconhecimento por seus sacrifícios e uma oportunidade de aprender com sua luta.

Hoje, destacarei simplesmente uma qualidade do mártir Badreddine, uma qualidade que precisamos em todas as frentes: esse mártir desfrutava de um espírito forte e um moral elevado. Qualidades que nos permitem continuar a luta com confiança.

Sayyed Moustafa Badreddine esteve presente em todas as batalhas, superando todos os desafios, ameaças, enfrentando todas as circunstâncias que sabemos como eram difíceis, uma presença marcada por um moral muito alto e uma fé na capacidade de superar as dificuldades, derrotando-os. Ainda mais, o mártir e comandante tinha a capacidade de transmitir esse espírito positivo e a moral elevada a seus companheiros e sua comitiva.

Para ilustrar minhas observações, citarei duas experiências com ele:

– Meu primeiro contato real com ele ocorreu durante a agressão israelense ao Líbano, conhecida como « A operação: as uvas da raiva », em 1996. Uma operação que durou alguns dias e foi lançada por nosso inimigo contra a resistência no sul do Líbano. Foi uma batalha difícil, Sayyed Moustafa Badreddine foi responsável por liderar essa batalha.

No entanto, como em qualquer batalha da Resistência Islâmica contra o inimigo, é dever do comandante chefe das operações se comunicar continuamente com o SG do Hezbollah. Nesta batalha, o mártir Badreddine foi pontual e preciso em seu relatório, sua avaliação da situação, registrando os menores movimentos do inimigo, e, portanto, posso confirmar que é graças a ele que a vitória ocorreu. Uma vitória que impedia o inimigo de se estabelecer mais profundamente na fronteira Líbano-sul e impunha uma nova equação que dava direito à resistência de retaliar em caso de agressão.

– A segunda experiência foi na Síria, onde o mártir comandante Badreddine foi responsável pelas operações de campo contra os grupos armados e pela coordenação com as forças sírias e as outras forças aliadas que lutam ao lado do exército sírio.

Em 2011, o projeto americano-israelense-saudita consistiu em destruir a Síria. A questão de se apossar da Síria não estava ligada à pessoa do presidente ou à natureza do regime, mas ao fato de este país ser um obstáculo à hegemonia americana no Oriente Médio. Especialmente que os EUA buscam as fontes de energia da região, sabendo que a Síria e o Irã são estados que escapam do sistema hegemônico dos EUA, ao contrário de outros paises.

Através deste projeto, os EUA queriam dominar a Síria: sua área, seus rios, sua geografia, seu petróleo, seu gás, sua posição no Mediterrâneo, sua cultura, sua história árabe-muçulmana, suas capacidades e seus recursos naturais. A Síria está no coração da região do Oriente Médio, no coração da Ásia Ocidental.

A Primavera Árabe ofereceu a oportunidade de atingir esse objetivo e, portanto, a frente da arrogância mundial se mobilizou e trouxe suas ferramentas para a Síria para alcançar essa hegemonia. No entanto, hoje essa frente está dividida, causando caos e guerras no Iêmen, Iraque, Líbia, Egito no Sinai, etc.

Esse projeto ficou claro para nós, portanto era óbvio que, se conseguir destruir a Síria, causará o fim da causa palestina, a normalização das relações com « Israel », o reconhecimento da Al Qods como capital de « Israel ». Este projeto também ficou evidente para a República Islâmica do Irã, para o líder supremo da revolução islâmica Imam Khameneí.

Sabíamos que nossa decisão de ir para a Síria nos custaria sacrifícios, que seríamos acusados erroneamente por certas vozes dentro e fora do Líbano. E que nossa imagem e nossa reputação seriam exploradas para fins denominacionais. Só que o peso das ameaças era maior do que esses sacrifícios.

Nesta guerra universal provocada contra a Síria, nosso comandante chefe em terra era Moustafa Badreddine, ele passava seus dias e noites na Síria, longe de seus parentes, sua família, e ficava presente em todas as frentes.

O primeiro ano da nossa batalha na Síria contra o Daesh foi o ano de construção da confiança, porque o clima geral foi muito negativo e pessimista.

Essa atmosfera exigia um comandante-chefe otimista como o mártir Badreddine: esse irmão que liderou batalhas lado a lado com o comandante mártir Soleimani. O mártir Badreddine teve certeza da vitória, uma confiança absoluta enquanto as batalhas na Síria estavam em pleno andamento, essa certeza se tornou realidade hoje com a vitória da Síria contra o terrorismo takfirista.

A situação na Síria:

A Síria conquistou a vitória nesta guerra universal que lhe foi imposta sem sombra de dúvida. Uma vitória contra o Daesh. Quem visite as regiões e províncias da Síria, verá que o estado sírio, o exército e o povo venceram a guerra. Certamente, regiões, como Idlib ou o leste do Eufrates ainda estão ocupados, mas a Síria escapou da divisão, permaneceu unida, seu povo unido, preservou sua posição graças a sua forte liderança e as forças do seu povo.

O projeto americano está tentando alcançar o que não poderia alcançar em campo através de batalhas, está tentando alcançar seus objetivos de hegemonia na política, na batalha diplomática contra a Síria. No entanto, este último continua com sua resistência política e diplomática.

Após o fracasso causado pela batalha militar e política, a frente de arrogância recorreu à guerra psicológica e econômica.

Na guerra econômica, a Síria desfruta de vivacidade significativa, possui recursos naturais, desfruta de uma economia forte antes da guerra; no final, a Síria é um país rico. E assim, este projeto concentra-se hoje em guerra econômica e guerra psicológica.

Nesta guerra psicológica, o projeto americano tenta semear dúvidas entre Síria e seus aliados, espalhando rumores que o Irã não está mais interessada em lidar com eles, Rússia muito menos, ou espalhar ideias de um conflito de interesses entre a Rússia e o Irã.

Para o Hezbollah, para o Irã, para as forças iraquianas, afegãs e paquistanesas, o Irã não está travando uma batalha de influência com a Rússia. O Irã tem o único objetivo é impedir que a Síria caísse nas mãos da hegemonia americana. Em outras palavras, o Irã quer que a Síria preserve sua posição árabe de resistência contra o projeto sionista-americano, para permanecer o polo do Oriente Médio.

Dito isto, é normal que as diferenças permanecem entre os aliados nas negociações. Por isso, eu asseguro ao público do Eixo da Resistência que não há conflito de influência na Síria, pois a última palavra é da Síria.

Ataques israelenses na Síria: pura ilusão

O Ministro da Guerra de Israel está mentindo para o público israelense e para a opinião pública árabe pró-sionista, falando de façanhas para Israel na Síria através de ataques no território sírio.

Durante os primeiros anos da guerra na Síria, os israelenses confiaram nos grupos armados takfiristas e estabeleceram relações de cooperação e coordenação com eles, militar e logisticamente, oferecendo-lhes seus serviços médicos. Além disso, a entidade sionista não escondeu essa relação, muito pelo contrário.

Esse relacionamento deveria ter alcançado vários objetivos, mais nada foi alcançado! Israel perdeu a guerra na Síria, os grupos terroristas armados se retiraram de todas as províncias e cidades da Síria, deixando para trás seus equipamentos militares, seus locais.

Diante desse fracasso monumental, os israelenses perceberam que uma nova ameaça estava surgindo no horizonte. A ameaça do exército sírio: um exército com capacidades aprimoradas, um exército repleto de experiência, um exército mais autoconfiante, um exército equipado com mísseis de alta precisão e, portanto, mais determinado. E assim, para lidar com essa ameaça, os israelenses decidiram atacar todos os locais militares do exército sírio, suas fábricas, seus quartéis. Os israelenses estão atacando tudo relacionado à fabricação de mísseis na Síria por causa da força que ela representa no eixo de resistência.

Para a entidade sionista, a Síria agora é uma ameaça porque resistiu nesta guerra universal, apesar de tudo o que foi investido em termos de armas, milicianos, fundos, tecnologia militar e, portanto, se recupera sua força, pode derrotar « Israel » na batalha pela Causa Palestina.

« Israel » é aterrorizado pela situação síria, ouça os israelenses como eles falam sobre o futuro do Golã. Isso poderia levá-los a cometer aventuras com consequências mal calculadas.

A entidade sionista, portanto, enfrenta uma ameaça, a da Síria, e procura erradicá-la indiretamente. Criou outra ameaça fictícia, ligada à presença do Irã na Síria, e por isso os israelenses definiram uma meta, especialmente porque Israel não pode dizer claramente que deseja destruir a Síria. E assim, o inimigo definiu que seu objetivo através de seus ataques é expulsar as forças iranianas para fora da Síria.

Preciso lembrar que esses ataques ocorrem há dois anos, mas o que há de novo e’ que os líderes israelenses estão tentando enganar seu público, fazendo-os acreditar que esses ataques estão realizando seus propósitos na retirada das forças iranianas da Síria. Eles até mencionaram um número dizendo que as forças iranianas reduziram o número de suas tropas, graças aos ataques israelenses.

Pior, este idiota Ministro da Guerra da Israel prometeu tirar os iranianos da Síria antes do final deste ano, atraindo seu público e descrevendo alguns detalhes sobre uma vitória na Síria.

A verdade é bem diferente: não havia forças iranianas na Síria desde 2011, no sentido de brigadas de unidades, antes dessa data. Os iranianos estão presentes na forma de consultores, especialistas militares e conselheiros: eles estão liderando projetos para treinar as forças sírias e para a cooperação com o Hezbollah, além da cooperação entre os ministros da defesa dos dois países, e, portanto, Israel está travando uma guerra fictícia, porque o objetivo das operações não existe.

Não estou me escondendo de que, ao mesmo tempo, tivemos discussões com os iranianos para trazer certas forças a Aleppo de maneira excepcional. De fato, onde houve batalhas, os especialistas iranianos estavam presentes, mas uma vez a vitória foi alcançada, as zonas foram liberadas, não havia mais necessidade de manter o mesmo número de especialistas e, portanto, é normal que as tropas iranianas sejam reduzidas. O mesmo vale para o Hezbollah. E assim alguns quartéis e alguns locais foram evacuados, porque as batalhas ou a frente do confronto foram movidas.

Em suma, essa redistribuição nada tem a ver com as agressões israelenses contra a Síria nem com o mártir Soleimani, especialmente desde que a redistribuição das forças dos aliados no terreno começou dois anos atrás, com a supervisão do mártir Soleimani.

Mais uma vez, aconselho o público israelense a não escutar as mentiras de seus líderes que tentam enganá-los com façanhas fictícias; esse público deve saber que seus líderes levam suas ilusões à realidade e devem saber que seus líderes, por causa de sua estupidez, são capazes de cometer um ato idiota que corre o risco de ascender toda a região.

A situação no Líbano:

Alguns no Líbano ainda estão sonhando que a Síria mudará seu regime, antes de restabelecer relações novamente, porém, eles estão enganados.

Hoje, há uma prioridade econômica para os libaneses: repelir a ameaça da fome. No entanto, em vez de buscar ajuda do FMI ou de qualquer estado, o que parece impossível com a crise causada em todos os lugares pela corona vírus, o Líbano deve restaurar as relações com a Síria, porque o país sírio trará muitos benefícios para os libaneses.

Não devemos viver na esperança de ajuda internacional, devemos contar com nossas próprias capacidades. O Líbano pode contar com suas capacidades, recursos agrícolas e industriais, aumentando a produção em seu setor agrícola e industrial. Para fazer isso, precisa de mercados. No entanto, o único caminho para esses mercados é a Síria. Através de território sírio, temos acesso ao mercado iraquiano para vender nossos produtos agrícolas e industriais.

Alguns apontam para o tráfego ilegal de mercadorias como um obstáculo. Sim, há tráfego com a Síria, porque a fronteira entre a Síria e o Líbano é longa, esse tráfego não pode ser resolvido unilateralmente. Esse problema exige a cooperação dos dois estados fronteiriços; para que seja necessário restabelecer relações com a Síria, o fato de levar a responsabilidade inteiramente ao estado libanês é injusto, mesmo que você remaneje o exército libanês a fronteira não será suficiente.

Quanto aos apelos para levar as forças da ONU à fronteira libanesa síria, qual país enviará suas tropas para o Líbano com a crise dos corona vírus? Além disso, as forças de manutenção da paz que estão presentes no sul do Líbano foram capazes de impedir violações israelenses ou, pior ainda, as agressões israelenses no passado?

Serei franco com você, essas ligações refletem um dos objetivos da guerra de 2006, lembre-se de Condoleezza Rice e de seu pedido para enviar forças da ONU na fronteira entre Síria e Líbano. Foi uma das condições do cessar-fogo israelense contra o Líbano em 2006. Essa condição é inaceitável e perigosa, porque afeta a capacidade de dissuasão do Líbano contra Israel.

A Síria representa uma necessidade vital, um interesse para o Líbano: por seu comércio, sua economia e, portanto, é necessário agir rapidamente para restaurar nossas relações com a Síria, porque o nosso país está caminhando de maneira acelerada em direção à fome.

Uma das soluções é restaurar nossas relações com a Síria que está pronta para qualquer cooperação econômica. O povo libanês deve saber que a Síria é uma solução eficaz de curto prazo, não é uma solução que leva anos. Isso requer uma decisão soberana e os defensores da soberania devem equilibrar as coisas entre seus rancores, considerações regionais e a fome que ameaça o país.

Finalmente, com relação à corona vírus, reitero a necessidade de respeitar as medidas de confinamento e distância social, caso contrário todos os nossos esforços correm o risco de serem perdidos.

