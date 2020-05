Le Hamas a déclaré, samedi 16 mai, que le report des réunions entre l’Autorité palestinienne (AP) et certaines factions de la résistance, confirme que l’AP n’est pas sérieuse dans la prise d’une position ferme ou des mesures sur le terrain pour faire face aux projets israéliens d’annexion de la Cisjordanie occupée.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a confirmé que l’AP parie toujours sur le développement de ses relations avec l’occupation, malgré le rejet national global de cette politique.

M.Qassem appelé « l’autorité de Ramallah à respecter la position nationale unanime, qui la somme à se retirer de ses accords avec l’occupation et de mettre fin à la coordination sécuritaire avec l’occupation ».

Il a dans ce contexte appelé à « une réunion urgente pour discuter d’une stratégie de lutte unifiée ».

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait appelé à une réunion à Ramallah samedi pour discuter de la riposte à la décision israélienne d’annexer des parties de la Cisjordanie occupée.

La révolte une question de temps

De son côté, le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré que « le rejet grandissant des peuples de la nation, et des amis du peuple palestinien dans le monde pour la normalisation avec l’ennemi, et leur refus des plans israélo-US sapant la cause palestinienne et les droits de son peuple, confirment l’importance de la Palestine dans le cœur et la conscience de toute la nation ».

M.Barhoum a ajouté, lors d’une conférence de presse samedi 16 mai, que « la nation n’a pas et n’oubliera pas la Palestine, quelle que soit l’ampleur des complots, et les tentatives de modifier la conscience des peuples ».

Et de souligner: « les opérations héroïques et courageuses menées quotidiennement en Cisjordanie et à AlQuds contre l’occupation sioniste confirment que l’esprit de résistance coule dans les veines de notre peuple ».

« Les opérations d’intimidation, le terrorisme et la répression des Palestiniens ainsi que la coordination sécuritaire avec l’ennemi pousseront les résistants à plus de détermination jusqu’à la libération et la restitution de leurs droits par la force, quels que soient les sacrifices », a en outre fait savoir le dirigeant du Hamas.

Il a dans ce contexte assuré que « la révolte massive de notre peuple face à l’occupation n’est qu’une question de temps ».

Source: Traduit d'AlAlam