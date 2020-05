Etant le plus grand producteur de vaccins au monde, Bill Gates use de tous les mpyens pour faire leur promotion, et censurer tous les efforts qui doutent de leur efficacité quasi absolue.

C’est ainsi qu’il finance plusieurs agences afin qu’elles fassent le marketing de son empire de vaccin

Il est le plus grand donateur de l’OMS et de la CDC Foundation, a révélé Robert F. Kennedy, Jr., l’avocat spécialisé dans le droit de l’environnement et le militant anti-vaccination.

Dans un article publié sur le site Fort Russ, traduit par Réseau international, il assure que c’est Gates qui a fait déclarer par l’OMS en janvier 2019, que «l’hésitation à se faire vacciner » était la principale « menace mondiale pour la santé » (avec le virus Ebola, le cancer, la guerre et les agents pathogènes résistants aux médicaments), signalant ainsi une ruée vers les laboratoires pharmaceutiques pour rendre les vaccins obligatoires pour tous.

Gates a fait aussi des dons record au Comité d’Action Politique (PAC) du Président du Comité de Renseignement Adam Schiff.

En février 2019, ce dernier a écrit à Facebook, Google, Amazon et Pinterest, leur demandant de censurer la « désinformation sur les vaccins », en allusion aux études qui font part de scepticisme à l’égard des déclarations du gouvernement et de l’industrie sur la sécurité ou l’efficacité des vaccins, qu’elles soient vraies ou non.

Un an plus tôt, Schiff avait poussé un projet de loi visant à augmenter le budget de l’administration de la Vaccine Court à 11.200.000 dollars afin de réduire les retards dans la mise en place des vaccins. La Cour avait déjà versé 4 milliards de dollars pour les décès et les handicaps liés aux vaccins’, écrit M. Kennedy.

Facebook et Google ont recruté «FactChecker » (Politifact) pour censurer la désinformation sur les vaccins. Et il s’avère aussi que c’est la Fondation Gates qui est le principal bailleur de fonds de « FactChecker ».

Dans son article « Fact Checker, un dispositif de propagande », le journaliste d’investigation Jeremy Hammond a conclu que « Facebook est coupable de désinformer ses utilisateurs sur la sécurité des vaccins».

Le 4 mai 2017, FactChecker a déclaré fausse la déclaration de Del Bigtree, « Les vaccins contiennent de l’aluminium et du mercure, qui sont des neurotoxines, et les vaccins provoquent des encéphalopathies», arguant que « Les données actuelles montrent que les vaccins sont sûrs».

Sachant que les notices des fabricants révèlent que de nombreux vaccins contiennent de l’aluminium et du mercure, et provoquent des encéphalopathies.

Gates accorde aussi ses dons massifs à la National Public Radio (NPR) à et à Public Broadcasting Service (PBS) qui lui offrent une couverture médiatique biaisée sur les vaccins.