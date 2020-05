Le chef du Conseil judiciaire suprême iranien , Ibrahim Raisi, a estimé que « le plan d’annexion de la Cisjordanie aux territoires occupés était un prélude à la conclusion du Deal du siècle » ajoutant que »les États-Unis et l’entité sioniste ne réussiraient pas à passer cet accord et qu’un soulèvement plus large que ce que la Palestine a connu dans le passé éclatera et couvrira toute la région ».

Lors d’une réunion du Conseil judiciaire suprême, M. Ibrahim Raisi, a souligné que « les efforts pour former un Moyen-Orient américain seront réduits à néant » notant que « la sortie des États-Unis de la région a débuté grâce à la volonté des peuples de la région. Grâce à la bénédiction du sang du martyr Soleimani et des martyrs de la résistance, l’avenir de la région sera différent ».

Faisant allusion à la Journée internationale pour alQods, il a affirmé que »la libération d’alQods est la priorité de la nation islamique », ajoutant qu' » après la destruction de Daech, une création sioniste, l’entité sioniste cherche à conpenser sa frustration, mais les efforts des USA et de l’occupation israélienne pour faire passer le deal du siècle et annexer la Cisjordanie aux terres occupées provoquera un soulèvement plus large que le soulèvement précédent, et accélérera la sortie des États-Unis de la région ».

Le chef du pouvoir judiciaire a souligné qu’aprés 72 années de la Nakba de Palestine, l’entité sioniste a violé les traités et a commis des crimes contre les peuples de Palestine, du Liban et d’autres pays de la région ».

Source: Farsnews