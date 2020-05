Le commandement des opérations conjointes des forces armées irakiennes a révélé lundi « le faible niveau de coopération avec la coalition internationale dirigée par les États-Unis », notant que « la relation n’est plus ce qu’elle était à une époque précédente ».

« La relation des forces irakiennes avec l’alliance internationale n’est plus ce qu’elle était à une époque précédente et ce depuis plusieurs mois », a déclaré à le porte-parole de la direction, le général de division Tayyar al-Khafaji .

Le général Al-Khafaji a ajouté: « La définition des caractéristiques de la relation entre les opérations conjointes et l’alliance internationale dépend des négociations en cours entre le nouveau gouvernement et la partie américaine pour établir de nouvelles régles entre la coalition US et les forces irakiennes ».

Il a souligné que « la coopération se poursuit, mais à un faible niveau, et dans un domaine limité à l’échange de renseignements, à la formation et parfois au soutien aérien ».

Pour rappel, Dimanche, Al-Khafaji a déclaré dans un communiqué que « les opérations des Lions d’al-Jazira et celles de luttecontre Daech à Diyala se déroulaient sans la participation de la coalition internationale ».

Source: Farsnews