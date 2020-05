Les médias ont publié le dernier message que le commandant martyr des Gardiens de la révolution islamique le général Qassem Soleimani a adressé, quelque temps avant son martyre, au chef des brigades Ezzeddine al-Qassam, branche militaire du mouvement palestinien Hamas dans lequel il lui assure que l’Iran ne renoncera jamais à la Palestine.

« Rassurez tout le monde que l’Iran islamique ne laissera jamais la Palestine, -le joyau du monde islamique, la première qibla des musulmans et le site de l’ascension du messager de Dieu(s)- toute seule quand bien les pressions exercées contre lui et s’intensifieront et quand bien même l’embargo serait renforcé», a-t-il écrit à l’attention de Mohamad al-Daïf. Le qualifiant « de martyr vivant et de brave résistant ».

le chef de la force al-Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran est tombé en martyr le 3 janvier dernier, lors d’un raid américain contre son convoi, à proximité de l’aéroport de Bagdad, au côté du numéro deux du hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mohandess et de leurs 8 accompagnateurs iraniens et irakiens.

« Mes salutations du fond du cœur et mon grand attachement aux combattants qui luttent sur le front le plus noble qui a fait pleurer les millions », a-t-il souligné en tête de sa lettre.

S’adressant au peuple palestinien, il a écrit : « Miséricorde de Dieu et Sa Bénédiction pour le courageux peuple palestinien qui porte dans son cœur un chagrin immense et une profonde douleur pour les blessures qui l’affectent en raison de la grande injustice qui lui est infligée et de l’agression féroce qu’il subit sous les yeux des millions de musulmans ».

A l’attention du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh et de ses partisans il a notifié : « mes salutations à Haniyeh, ce combattant et résistant, et à ses fidèles partisans qui, depuis la glorieuse Gaza lancent le cri de la résistance et l’appel au jihad dans l’attente du crépuscule de la victoire ».

Estimant que « la défense de la Palestine est source de fierté et d’honneur pour nous », le martyr Soleimani avait aussi affirmé que « nous ne renoncerons jamais à ce devoir religieux en échange de toutes les richesses de la vie ici-bas…»

« Les amis de la Palestine sont nos amis et ses ennemis sont les nôtres. Ceci a été notre politique et elle le restera. La défense de la Palestine est l’illustration la plus sincère de la défense de l’Islam et du Coran. Quiconque a entendu votre appel et n’a pas répondu n’est pas un musulman », a-t-il ajouté dans sa lettre.

« Inchallah l’aube de la victoire ne tardera pas, par la Grâce à Dieu. Sa brise caresse nos sentiments. Et la fin des sionistes occupants sonne déjà », a-t-il prévenu.

Avant de conclure : « dans l’espoir que Dieu nous assistera pour être à vos côtés et de nous exaucer notre vœu le plus cher de mourir en martyr pour la Palestine ».