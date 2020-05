Plusieurs sites israéliens ont été la cible d’une cyberattaque, jeudi 21 mai, leurs pages d’accueil ont été remplacées par une vidéo et un message anti-israélien en hébreu et en anglais: « Le compte à rebours de la destruction d’Israël a commencé depuis longtemps », a rapporté le journal israélien Jerusalem Post.

‘Israël’ a comme d’habitude accusé Téhéran d’être derrière cette attaque.

Selon le rapport, les sites piratés appartiennent à « uPress », « Bang and Olufsen Israel », « Bet Gabriel », « Yad L’Ahim », « Hashavshevet » et « Israel Bardugo ».

Les sites de plusieurs lycées juifs religieux figurent également parmi les sites piratés.

« Le groupe appelé « les pirates du sauveur » a publié une vidéo de diverses villes israéliennes, telles que Tel- Aviv et Haïfa, filmée par des drones de reconnaissance sur la page d’accueil des sites piratés » a écrit le journal israélien.

Dans la vidéo publiée, on entend la voix du secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah en arrière-plan.

Les villes israéliennes sont ensuite ciblées avec des effets spéciaux numériques.

« Il s’agit d’une attaque combinée qui essaie non seulement de nuire aux sites israéliens et de perturber le fonctionnement de l’économie, mais essaie également d’obtenir des informations personnelles des utilisateurs qui entrent sur ces sites en contrôlant les caméras des utilisateurs, ce qui permettrait d’enregistrer des informations personnelles », a déclaré Avitar Gat, opérateur de systèmes numériques à l’agence de relations publiques Zeliger Shomron.

Pour sa part, Lotem Finkelstein, chef du département ‘Cyber Intelligence’ d’une entreprise israélienne a prétendu qu’au début de la journée d’Al-Qods, des pirates du monde musulman – dont la Turquie, l’Afrique du Nord et la bande de Gaza – ont commencé à s’organiser pour attaquer des sites israéliens et les remplacez par la vidéo et le texte anti-Israël.

D’après Jerusalem Post, le groupe des pirates a publié une déclaration sur sa page YouTube: « Nous nous réunissons ici pour nous venger des crimes sionistes contre les Palestiniens qui sont morts ou ont perdu leurs familles et leurs terres ».

Source: Avec PressTV