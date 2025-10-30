Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de la Guerre de reprendre immédiatement les essais d’armes nucléaires, une décision qui a alarmé les défenseurs du désarmement et les experts en sécurité mondiale.

Dans un message publié, le jeudi 30 octobre sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a déclaré avoir émis ce décret « en raison des programmes de dépistage mis en place par d’autres pays ». « Ce processus débutera immédiatement », a-t-il ajouté.

Le président américain a décrit la Russie et la Chine comme étant respectivement la deuxième et la troisième puissance nucléaire mondiale, affirmant que si Washington ne reprenait pas les essais nucléaires, ces pays le rattraperaient « d’ici cinq ans ».

Le processus de test devrait fournir des données sur le fonctionnement de nouvelles ogives et sur la fiabilité des stocks vieillissants.

Les propos de Trump constituent l’appel américain le plus direct à la reprise des essais nucléaires depuis le dernier essai réel mené par Washington en 1992.

Des critiques ont averti que la reprise des essais nucléaires réels pourrait anéantir des décennies d’efforts minutieux en matière de non-prolifération et provoquer une cascade d’essais de représailles dans le monde entier, érodant ainsi le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Les États-Unis ont inauguré l’ère nucléaire en juillet 1945 avec la détonation d’une bombe de 20 kilotonnes à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, et quelques semaines plus tard, ils ont eu recours aux bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.

Cette dernière catastrophe a inscrit le nom des États-Unis dans l’histoire comme le seul pays au monde à avoir jamais utilisé une arme nucléaire.

Les observateurs estiment que la décision prise jeudi par Donald Trump menace d’anéantir les efforts déployés par des générations de dirigeants mondiaux pour garantir que cette tragédie ne se reproduise jamais.

Ils ont également mis en garde contre les tentatives potentielles du régime israélien, le plus proche allié des États-Unis au Moyen-Orient et le seul détenteur d’armes nucléaires dans la région, de justifier un renforcement de son arsenal nucléaire meurtrier en utilisant le savoir-faire que Washington devrait acquérir grâce à ces essais.

Trump a cependant affirmé qu’il « détestait » donner cet ordre « en raison de son immense pouvoir destructeur », mais qu’il « n’avait pas le choix ! » à cause de sa crainte, qu’il a lui-même déclarée, que d’autres puissances nucléaires rattrapent Washington.

L’an dernier, un rapport a révélé que les États-Unis prévoyaient de dépenser des centaines de milliards de dollars pour moderniser leur arsenal nucléaire.