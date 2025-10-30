Une organisation de défense des droits humains a révélé que les autorités d’occupation israéliennes ont installé environ 1 000 points de contrôle et portails en Cisjordanie depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza, le 7 octobre 2023, a rapporté le Washington Post.

La Commission de l’Autorité palestinienne contre le mur et les colonies a expliqué que « le nombre de ces nouveaux points de contrôle est sans précédent, avec notamment 916 portails, points de contrôle et des murs.

La Commission a souligné que « ces restrictions entravent la circulation des Palestiniens et affectent leur vie quotidienne ».

La Cisjordanie a également connu une recrudescence des raids militaires israéliens, qui ont entraîné la mort de plusieurs Palestiniens et l’arrestation d’autres.

Ces points de contrôle comprennent des portails métalliques aux entrées des villages et des villes, ainsi qu’entre les agglomérations. Leurs horaires d’ouverture et de fermeture sont irréguliers, obligeant certains Palestiniens à passer la nuit chez des proches ou à traverser les points de contrôle à pied.

En septembre dernier, les Nations Unies ont recensé l’installation de 18 nouveaux points de contrôle en Cisjordanie, ainsi que d’autres obstacles tels que des monticules de terre et des blocs de béton qui restreignent la liberté de circulation des Palestiniens et entravent leur accès aux écoles et aux hôpitaux.

La fermeture des principaux axes routiers reliant le nord et le sud de la Cisjordanie a en outre contraint trois millions de Palestiniens à emprunter des itinéraires alternatifs plus longs, doublant ainsi leur temps de trajet, qui passe de 20 minutes à plus d’une heure.