Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a affirmé mardi que « l’objectif de toute négociation était de mettre en œuvre l’accord de cessation des hostilités de novembre dernier, notamment en ce qui concerne l’arrêt des attaques israéliennes et le retrait total des territoires libanais occupés ».

Lors de sa rencontre avec le conseiller de la mission américaine auprès des Nations Unies, Morgan Ortagus, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis à Beyrouth, Keith Hannigan, Salam a ajouté que « l’objectif de ce processus incluait également la libération des prisonniers libanais ».

Il a souligné que « la mise en œuvre de la décision du gouvernement de restreindre les armes, au sud et au nord du Litani, nécessitait d’accélérer le soutien à l’armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure, par l’organisation d’une conférence internationale à cet effet ».

Il a également insisté sur le fait que « la stabilisation du sud du pays passe également par le soutien international à l’organisation d’une conférence pour la relance économique et la reconstruction ».

La réunion a également porté sur le travail et le rôle du Comité de surveillance de la cessation des hostilités (The mecanism).

Plus tôt dans la journée, Mme Ortagus a effectué une tournée au cours de laquelle elle a rencontré des responsables libanais, dont le président Joseph Aoun et le président du Parlement, Nabih Berri. Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa visite à Beyrouth, en provenance des territoires palestiniens occupés, où elle a rencontré plusieurs responsables israéliens lundi.

Cette visite coïncide avec l’escalade des attaques israéliennes contre le Liban, en particulier dans le sud et la Bekaa, et avec les martyrs et les blessures de plusieurs citoyens libanais depuis le début du mois.

Source: Médias