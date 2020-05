Le gouvernement de l’Autorité palestinienne (AP) a refusé d’accepter de l’aide médicale venue des Emirats arabes unies après que le matériel est arrivé par le premier vol commercial direct entre Israël et les Emirats, selon des sources de l’AP qui se sont exprimées auprès de médias arabophones.

Les médias palestiniens, ainsi que Russia Today Arabic, ont cité une source proche du gouvernement jeudi qui affirmait que l’aide avait été refusée, expliquant que Ramallah refusait d’être « un instrument de la normalisation » entre ‘Israël’ et les Emirats.

La source a déclaré que le transfert de l’aide médicale n’avait été coordonné qu’avec ‘Israël’ et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et non pas avec l’Autorité palestinienne qui gouverne les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Cela indique, selon la source, que les Emirats avaient l’intention de se servir de cette aide pour améliorer leurs relations avec ‘Israël’, sous le « prétexte » de l’aide aux Palestiniens.

Elle a ajouté que toute aide pour les Palestiniens doit être coordonnée avec les autorités palestiniennes.

Entre-temps, des sources israéliennes ont confirmé, jeudi 21 mai, que l’Autorité palestinienne a commencé à mettre à exécution sa menace de mettre fin à la coopération sécuritaire avec ‘Israël’, en réponse au projet du nouveau gouvernement israélien d’annexer des parties de la Cisjordanie occupée, rapporte le Times of Israel.

Les responsables de l’appareil sécuritaire israélien ont averti que l’arrêt de la coopération entre ‘Israël’ et l’Autorité palestinienne pourrait conduire à une hausse des attaques anti-israéliennes en Cisjordanie.