Dans un discours prononcé à l‘occasion de la célébration de la Journée mondiale d’al-Qods, dans lequel il a dressé un bilan de la confrontation de l’axe de la résistance contre l’axe américano-israélien, le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a répertorié ses exploits importants réalisés et les revers qu’il lui a infligé.

Tous les projets américano-israéliens au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, au Yémen,…, se sont soldés par un échec, a-t-il estimé, insistant sur le fait que le combat principal de l’axe de la résistance est contre les Etats-Unis qui sont le grand parrain d’Israël et qui usent de leur hégémonie dans le monde pour assurer sa supériorité et son existence.

Les ennemis que nous combattons sont les Américains… Je dis ceci pour décrire cette bataille dans la réalité et pour dire qu’elle sera longue et difficile et nécessitera des sacrifices d’une part et pour mettre la lumière sur l‘importance des exploits et des victoires réalisés lorsqu’on sait que nous combattons la superpuissance mondiale », a-t-il affirmé. Citant dans les détails les différents domaines dans lesquels le projet américano israélien a été défait.

Selon lui, avec le deal du siècle de Donald Trump, et les annexions qu’il a initiées, de la ville de Jérusalem al-Qods, du Golan syrien et celle qui devrait intervenir de la Cisjordanie, « il est clair qu’il n’est plus question de la solution des deux Etats ni d’un Etat palestinien ».

« Le maximum qu’ils peuvent accorder est une sorte d’autodétermination très limitée », a-t-il précisé.

Evoquant les pays arabes qui prônent la normalisation avec l’entité sioniste, il a critiqué avec fermeté ceux qui sont devenus les amis d’Israël et lui offrent leurs services à bon escient. Tout en considérant que cette politique est contraire aux aspirations des peuples arabes qui « si on leur accordait une tribune réelle pour exprimer leur opinion auraient fait part de leur rejet de ce projet qui s’apparente à de la trahison».

Sayed Nasrallah a assuré qu’il ne revient à aucun dirigeant ni aucun pays ou puissance de renoncer à la Palestine laquelle appartient exclusivement aux Palestiniens, il a rendu hommage à la résistance du peuple palestinien, dont aucune composante n’a donné son consentement au deal du siècle.

Concernant les défis auxquels ferait face l’axe de la résistance dans le proche avenir, il a exclu les scénarios de guerre sur lesquels le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait misé, l’an passé, et a prévu celui des sanctions économiques, partout dans les notamment au Liban.

Il a cependant dit prévoir avancer une nouvelle conjoncture internationale, sur fond de la pandémie du coronavirus, vers « une nouvelle Amérique, une nouvelle Europe, une nouvelle Chine »…

« Nous allons vers de nouvelles opportunités et peut-être vers de nouvelles menaces … les piliers du deal du siècle, notamment Trump, Netanyahu et Mohamad ben Salmane s’empêtrent dans leurs propres problèmes », a-t-il diagnostiqué, concluant que l’avenir porte un grand espoir pour l’axe de la résistance et ceux qui le soutiennent.

Les idées principales du discours

Source: Al-Manar