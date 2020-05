L’Ambassadeur d’Iran à Caracas a affirmé : » Nous remercions Dieu que Trump et ses conseillers aient finalement remarqué que s’ils respectent les règles et normes internationales et prennent des décisions logiques, ni eux ni leurs soldats ne subiront une « légère commotion cérébrale »!

Par ailleurs, un expert en affaires internationales a estimé que « la présence des pétroliers iraniens au Venezuela dans la mer des Caraïbes, sachant que l’état de Floride se situe de l’autre côté des Caraïbes, ce qui constitue une obsession géopolitique pour les USA et une pression sur elle ».

M. Fouad Yazdi a déclaré: « l’approvisionnement de l’Iran en essence au Venezuela a plusieurs dimensions économiques, géopolitiques, culturelles et internationales ».

Il a expliqué que « d’un point de vue économique, les deux pays sont soumis à l’embargo américain et les deux pays ne sont pas obligés de respecter les exigences du Congrès, et donc ils n’ont aucune restriction dans le domaine commercial ».

Cet expert en affaires internationales a décrit ce type d’accord entre l’Iran et le Venezuela comme un accord à but lucratif, disant: » Cela signifie que vous pouvez obtenir de l’or en échange de la vente d’essence ».

Source: Farsnews