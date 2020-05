Les actes d’expropriation des terres de leurs propriétaires palestiniens en Cisjordanie occupée se poursuivent sans répit, notamment dans la région de Salfit, au nord de la ville sainte d’al-Qods occupée.

Selon l’agence palestinienne Wafa, citant des sources locales, les forces d’occupation israéliennes vont démolir 10 puits de récupération d’eau dans la ville de Zawiya, à l’ouest de Salfit. Elles en ont avisé les citoyens palestiniens le lundi 25 mai.

Des colons israéliens à Haris

D’autre part, un certain nombre de colons de l’implantation « Rafafa » construite sur les terres du village palestinien de Haris, également à l’ouest de Salfit, ont déraciné hier environ 200 oliviers.

Ils se trouvaient sur des terres appartenant à Yaacoub Odeh, dont les fils ont été surpris par la vue des arbres qui ont été aplatis, et certains d’entre eux ont été plantés pendant près de 10 ans.

Ihab Yaacoub, fils du propriétaire de la terre, a déclaré: « Mon défunt père s’occupait de la terre depuis de nombreuses années. Ce qui s’est passé est un crime dans tous les sens du terme. »

« Quand je suis arrivé sur place, la scène était horrible. Les arbres ont été coupés partout, mélangés à la terre », a-t-il dit.

Et de poursuivre : « L’un des gardes de la colonie adjacente à notre terre nous a dit que l’opération de destruction avait commencé hier (avant-hier), en utilisant un bulldozer Bagher ».

Il a souligné que « le responsable de la colonie » Rafafa « a toujours essayé de négocier mon père sur le terrain d’une superficie de 40 acres. Il lui a même offert un chèque en blanc, mais il a catégoriquement refusé. »

Il a poursuivi: « Ce n’est pas la première fois que des colons saccagent notre terre et ses arbres. Au cours des dernières années, ils l’ont fait parfois sous le prétexte d’installer des conduites d’eau, d’autres fois un réseau électrique, etc… Mais cette fois, il semble qu’ils ont profité des jours fériés de l’Aïd al-Fitr pour mener à bien leur acte horrible. »

« Quoi qu’ils fassent, c’est notre terre et nous ne l’abandonnerons pas quel que soit le prix », a-t-il

un atelier palestinien détruit à Salfit

conclu.

Toujours à l’ouest de Salfit, les colons israéliens profitent du confinement des Palestiniens pour « nettoyer » de vastes étendues de terres des habitants du village palestinien de Deir Istya, et y étendre la colonie Rafafa, a indiqué l’agence palestinienne Maan. Ils y ont déjà installé des caravanes et y construisent des routes.

La région de Salfit est la deuxième région palestinienne après celle d’al-Qods à être visée par la colonisation israélienne. En 2015, le nombre des colonies y a atteint 17, dont Ariel la plus grande. 6 d’entre elles ont été construites après l’an 2000. Trois positions militaires israéliennes y ont été établies et 3 zones industrielles y ont été édifiées.

Une colonie israélienne dans la région de Salfit

Elle se trouve sur l’un des bassins hydrauliques souterrains le plus important de Cisjordanie et son eau est régulièrement volée et pompée en faveur des colonies. Raison pour laquelle elle est spécifiquement convoitée par les occupants israéliens qui ont confisqué durant ces années plus de 60.000 acres.

En violation au droit international, et avec un feu vert américain, l’entité sioniste se prépare pour annexer les régions palestiniennes de la Cisjordanie, à commencer par celles sur lesquelles des colonies ont été édifiées.

Source: Divers