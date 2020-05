Le chef du renseignement au ministère de la Défense du gouvernement de salut national yéménite, Abdullah Yahya al-Hakim, a félicité dans un message Mahmoud Alaoui, le ministre iranien des Renseignements, à l’occasion de la fête d’al-Fitr.

« Les restrictions imposées à l’Iran par l’administration américaine constitue une violation flagrante des conventions internationales et des droits de l’homme », est-il écrit dans ce message a rapporté la chaine Al-Masirah.

« Ce message appelle les épris de liberté au monde à tenir tête au régime oppresseur américain et à mettre l’accent sur le nécessité de la levée des sanctions cruelles imposées à l’Iran », lit-on dans ce message.

« Nous sommes convaincus que l’Iran est en mesure de faire face au langage de force des États-Unis et aux ennemis de la révolution iranienne, aux fauteurs de troubles, à ceux qui déclenchent les conflits sectaires et qui tentent ainsi d’atteindre ce qu’ils ne sont pas parvenus à obtenir par l’arme », a ajouté M.al-Hakim.

Abdullah Yahya al-Hakim a été nommé en 2007 au poste de chef du renseignement du ministère yéménite de la Défense par Saleh al-Samad, ancien président du Conseil politique suprême du Yémen.

Les troupes US ont déjà débarqué à Mahra, dans l’Est yéménite. Elles ont érigé avec les Britanniques une base à Socotra et une autre à Zuqar. Aden y est également passé et c’est la quatrième ville stratégique à passer sous la férule US/britannique par Émirats interposés.

Source: Avec PressTV