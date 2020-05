Le Premier ministre libanais Hassan Diab, la ministre de la Défense nationale, Zina Akar et le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, ont visité le quartier général du secteur sud de Litani à Tyr, puis le quartier général de la FINUL à Naqoura, au Liban-sud.

Au cours de cette visite, le général Aoun a inspecté la direction de la 7e brigade d’infanterie – la caserne du général François Al-Hajj à Marjayoun, où il a félicité les soldats à l’occasion de la Fête de Fitr, saluant leurs efforts dans le maintien de la stabilité aux frontières sud , en coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en application de la résolution 1701 et de ses dispositions.

Le commandant en chef de l’armée libanaise a souligné que « la situation actuelle ne dissuadera pas l’armée de sa mission principale celle d’affronter les ennemis israélien et terroriste et de repousser toute tentative qui cherche à saboter notre unité nationale », affirmant que « cela requiert le plus haut niveau de préparation, de courage et de discipline ».

Il a conclu: « Il est nécessaire de continuer à appliquer les instructions de prévention contre le virus corona, même après avoir efficacement contrôlée cette épidemie durant la phase précédente. »

Source: AlManar + Agences