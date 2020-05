Les autorités saoudiennes ont transféré le Hani al-Khudari dans la cellule où se trouve son père, Dr Muhammad al-Khudari, le représentant des relations entre le Hamas et le Royaume, après la détérioration de sa santé. M.Khudari, âgé de plus de 80 ans, ne pouvait plus marcher ou se servir, a révélé le compte des ‘prisonniers d’opinion’ sur twitter.

Le Mouvement de résistance palestinien, le Hamas a demandé à plusieurs reprises aux autorités saoudiennes de libérer les détenus palestiniens, après la propagation du coronavirus dans le Royaume, en particulier M.Khudari, qui souffre de plusieurs maladies.

Ces derniers mois, le Hamas a sollicité l’aide de plusieurs pays régionaux (sans les nommer) dans le but d’obtenir leur libération.

Un dirigeant du Hamas, cité par le site AlQuds al-Arabi, a révélé que « son mouvement a envoyé plusieurs messages directs aux autorités saoudiennes ou par des parties tierces…Nous attendons toujours une réponse de la part des dirigeants du Royaume ».

Le dirigeant yéménite et chef d’Ansarullah, Abdel Malek Houthi, a également proposé à Ryad un échange des prisonniers palestiniens contre deux pilotes et plusieurs officiers saoudiens capturés au Yémen.

Ryad détient, depuis septembre 2019, 60 Palestiniens sous prétexte de ‘collecte de fonds’ à la résistance palestinienne et ‘soutien à une organisation terroriste’.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi