Les Etats-Unis ont refusé une demande de l’armée irakienne de viser une cellule formée de quatre éléments de Daech lors de l’opération en cours dans la province d’Al-Anbar, a révélé un responsable de sécurité dans la province d’al-Anbar, lors d’une interview accordée sous le couvert de l’anonymat au site d’informations irakiens Al-Maalouma.

Ces chefs de Daech se cachaient sous le pont al-Anaz, situé entre la zone d’Amiriyat al-Samoud et un village de la localité d’al-Zuba, dans le sud de Falloujah . Lorsqu’ils ont été repérés, les forces de sécurité en ont informé le commandement des opérations d’al-Anbar qui, à son tour, a contacté les forces américaines leur demandant d’intervenir.

« L’armée américaine a utilisé des drones pour filmer la scène et se rassurer de la présence de ces quatre personnes sur les lieux, mais elle a refusé de les viser sous prétexte les drones américains n’étaient menacés », rapporte al-Maaloumah.

Et de poursuivre : « les forces de sécurité irakiennes se sont alors rendues dans la zone pour attaquer les quatre chefs de Daech qui s’étaient évadés, laissant derrière eux de la nourriture et des uniformes militaires. Finalement ce sont les forces sécurités irakiennes qui les ont pris pour cible et les ont éliminés ».

Selon le responsable, les quatre hommes semblaient vouloir, de concert avec des cellules dormantes de Daech, mener des attaques à grande échelle contre la zone d’Amiriyat al-Samoud et d’autres districts dans la province d’al-Anbar, vu qu’ils avaient planté un engin explosif improvisé dans la zone d’Amiriyat al-Samoud il y a près d’un mois.

Nous n’avons pas besoin des froces étrangères

Par ailleurs et lors d’une interview accordée à la chaîne d’information satellitaire libanaise Al-Mayadeen, le porte-parole des forces armées irakiennes le général Yahya Rassoul a assuré que les forces irakiennes sont désormais en mesure de protéger la souveraineté du pays sans recours aux forces étrangères.

Selon lui, malgré les méthodes surprises utilisées par Daech, le groupe terroriste n’était pas en mesure d’affronter les forces armées irakiennes.

Il a souligné avoir fourni à la Syrie des informations importantes sur Daech, dans le cadre d’un centre de coordination et d’échange de re nseignements, «ce qui a servi à l’armée syrienne d’attaquer les terroristes affiliés à cette organisation » sur son sol.

« Nous sommes prêts à contenir toute avancée terroriste à la frontière entre l’Irak et la Syrie. Nous sommes capables de protéger notre souveraineté et nous n’avons pas besoin de troupes étrangères pour combattre Daech en Irak», a-t-il souligné.

Arrestation du responsable médiatique de Daech

Le mardi 26 mai, les Hachd al-Chaabi ont annoncé dans un communiqué qu’une unité de la 43e brigade avait effectué une embuscade ayant conduit à l’arrestation du dénommé Ayyoub Adai al-Ani (photo à droite), considéré comme responsable médiatique de Daech.

Il est « impliqué dans la plupart des opérations criminelles contre les forces de sécurité et les civils dans la province de Salaheddin », précise le texte.

Sources: Press Tv, RT;