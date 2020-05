Une interview accordée par le conseiller juif du roi du Maroc Mohamad VI, André Azoulay à la chaine de télévision israélienne i24 a soulevé un tollé, alors que les activités de normalisation avec l’entité sioniste se sont multipliées dans ce pays.

« Le plus grand scandale pour la réputation, la souveraineté et le prestige du Maroc, en tant que roi, Etat et peuple », s’est offusqué dans un communiqué l’organisation qui lutte contre la normalisation avec Israël dans le royaume chérifien « Marocains contre la normalisation sioniste».

Selon elle, Azoulay a accueilli l’équipe de la télévision israélienne à l’intérieur du Maroc, et plus précisément dans sa ville natale Essaouira. Faisant remarquer que c’est la même équipe qui avait fêté les 50 ans de l’occupation de la ville sainte d’al-Quds Jérusalem « en calomniant le roi Hassan le qualifiant du plus grand agent du Mossad israélien qui a contribué à la victoire israélienne en 1967 ».

« Sans le Maroc et le roi Hassan II, le dirigeant sunnite, Israël n’aurait pas triomphé contre les Arabes … cet exploit s’inscrit dans le cadre des plus grandes opérations d’espionnage », avait alors dite le journaliste israélien Cyril Amar, rapporte le texte de « Marocains contre la normalisation sioniste ».

La télévision israélienne i24 avait dévoilé en 2017 que le roi Hassan II avait fourni au Mossad israélien les enregistrements du sommet arabe qui s’était tenu en 1966 à Casablanca

Sur sa page Facebook, la tribune « Marocains contre la normalisation » a publié un appel lancé par le syndicaliste Abdelrahmane Benamro, qui est aussi membre du groupe de l’action nationale pour la Palestine et de l’Observatoire marocain pour la lutte contre la normalisation. Selon lui, il faut destituer de la nationalité marocaine des juifs marocains qui s’acquièrent la nationalité israélienne.

Par ailleurs, l’observatoire a accusé la chaine 2 de télévision marocaine et le centre cinématographie du Maroc de faire la promotion de la normalisation avec l’entité sioniste.

Dans la nuit de l’Aïd al-Fitr, la télévision a diffusé une soirée musicale animée par le chef d’orchestre israélien Tom Cohen, avec la participation de la chanteuse israélienne Neta Elkayam et d’un certain nombre de chanteurs et de musiciens marocains, a-t-il déploré dans un communiqué.

Le texte indique que « le Centre cinématographique marocain a diffusé une annonce publicitaire qui incite à la normalisation avec les occupants de la Palestine ».

Selon l’observatoire, « ce qui se passe est une consécration de la normalisation artistique et cinématographique ».

Interrogé par l’agence turque AA, le secrétaire général de l’observatoire Aziz Hanaoui a dénoncé ce qu’il a considéré être « des tentatives qui s’inscrivent dans le cadre de vagues de normalisation concomitantes et transfrontalières qui se veulent à travers l’art considérer la présence sioniste dans le monde arabe comme étant naturelle ».

Il faisait allusion aux feuilletons télévisés promouvant la normalisation avec l’entité sioniste qui ont été diffusés par des chaines de télévision saoudiennes et koweitiennes, durant le mois de Ramadan.

