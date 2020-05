Le commandant des forces navales des Gardiens de la révolution islamique, l’amiral Ali Reza Tanskiri, a annoncé que » la vitesse des vedettes militaires des Gardiens atteint 92 nœuds (175km/h) ,ajoutant que « cette vitesse représente 3 fois la vitesse des navires de guerre américains, une vitesse renforcée grâce à une conception unique et à l’amélioration de la structure des moteurs ».

Il a poursuivi : « le début prochain de la fabrication d’un nouveau type navire de guerre baptisé « martyr Soleimani », d’une longueur de 65 mètres ».

S’exprimant lors de la cérémonie d’accostage de 120 bateaux de combat de la force navale des gardiens de la révolution dans la première zone navale des gardiens de la révolution à Bandar Abbas, l’amiral Tinkiri a déclaré que « plus de 95% des besoins essentiels de la force navale des gardiens de la révolution sont fournis et produits dans le pays ».

Il a expliqué que « des modifications spéciales ont été apportées à ces bateaux pour améliorer leurs performances et leur efficacité en termes de conception et de type d’armes utilisées ».

Il a considéré que « la vitesse, la légèreté et la grande maniabilité, en plus de la modernisation des armes, sont les caractéristiques des nouvelles pièces de combat offensives fabriquées par les industries de la défense et par les sociétés de la recherche ».

Source: Farsnews