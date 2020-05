La députée américaine démocrate au sein du Congrès Ilhan Omar a critiqué l’influence saoudienne dans son pays estimant qu’elle est similaire à celle d’Israël.

« Nous savons que l’ampleur des fonds, ainsi que l’influence et des relations que les saoudiens détiennent auprès de l’administration américaine qui constituent la cause réelle pour laquelle on leur tolère tout ce qu’ils font de destructif. Ceci n’est pas différent de ce que fait Israël », a-t-elle déploré dans un entretien avec le journal britannique Sunday Times, selon la traduction du site d’information arabophone Arabi Post.

D’après elle, aussi bien l’Arabie saoudite qu’Israël comptent partiellement sur l’argent pour réaliser les objectifs auxquels ils aspirent.

Elle a ajouté : « il y a une relation inquiétante entre les politiques destructrices suggérées par Israël et celles qui sont ratifiées par l’administration américaine et celles promues par les américains qui entretiennent des relations et exercent une influence sur cette administration ».

Avec sa coreligionnaire d’origine palestinienne Rachida Tlayeb, Ilhan Omar fait partie des rares voix qui osent critiquer Israël dans le Congrès américain. L’entité sioniste disposant d’un pouvoir puissant au sein de la vie politique américaine.

Elle s’apprête à publier son ouvrage intitulé « voilà comment l’Amérique semble être : mon voyage de la réfugiée et jusqu’à la représentante du Congrès».