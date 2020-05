Accusant la Chine de ne pas avoir respecté ses engagements sur l’autonomie de Hong Kong, Donald Trump a annoncé avoir ordonné à son administration de révoquer le statut spécial que les États-Unis accordaient à Hong Kong et de supprimer les exemptions commerciales dont bénéficiait la région.

S’adressant aux journalistes à la Maison-Blanche, le vendredi 29 mai, Donald Trump a annoncé que les États-Unis réexamineraient leurs liens avec Hong Kong, y compris en ce qui concerne les exemptions commerciales.

«La Chine a remplacé la formule « un pays, deux systèmes » par la formule « un pays, un système », j’ai donc ordonné à mon administration d’entamer le processus d’annulation de la politique de privilèges pour Hong Kong», a déclaré Donald Trump.

Il a expliqué que cette mesure affecterait un certain nombre d’accords entre les États-Unis et Hong Kong, notamment sur les questions d’extradition, d’exportation et de commerce de produits à double usage.

D’après Donald Trump, Pékin «a violé ses obligations», «en prenant unilatéralement le contrôle de la situation sécuritaire à Hong Kong».

«C’est une tragédie pour le peuple chinois, Hong Kong et le monde entier», a ajouté le Président.

Les scientifiques chinois interdits d’entrée aux USA

Le Président américain a également interdit aux scientifiques chinois d’entrer dans le pays parce qu’ils pourraient menacer la sécurité des États-Unis.

Le document signé par Donald Trump accuse la Chine d’avoir mené une campagne «large et bien financée» pour acquérir des technologies secrètes américaines et leur propriété intellectuelle, en particulier pour moderniser l’armée chinoise.

L’interdiction d’entrée affectera les étudiants diplômés et les docteurs en sciences qui ont l’intention de mener des recherches aux États-Unis mais qui sont liés d’une façon ou d’une autre au secteur chinois de la défense.

Source: Avec Sputnik