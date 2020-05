Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné «la ségrégation raciale» infligée à la population noire aux Etats-Unis et demandé à l’administration américaine d’écouter la voix des manifestants .

« La République islamique d’Iran regrette la mort des citoyens noirs, condamne la ségrégation raciale aux USA et demande aux responsables américains d’appliquer la justice face à des cas pareils », a tweeté le ministère sur sa page.

Et de poursuivre : « il faut écouter la voix des contestataires et pour cela il faut cesser de réprimer les américains sinistrés et les restrictions imposées aux médias ».

Depuis la mort de l’Américain noir George Floyd, 46 ans, capturé pour un délit mineur, et ayant succombé sous le genou d’un policier, des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines. Les images vidéos de cet assassinat prises par un passant ont fait le tour du monde. Elles sont d’autant plus choquantes que l’agent est totalement indifférent aux sollicitations de la victime qui lui répétait qu’elle n’arrive pas à resprirer.

Ces manifestations se sont intensifiées depuis le vendredi, avec l’arrestation du policier en question et son inculpation pour « homicide involontaire ».

La famille de George Floyd a jugé cette arrestation « tardive » et insuffisante.

« Nous voulons une inculpation pour homicide volontaire avec préméditation. Et nous voulons voir les autres agents (impliqués) arrêtés », a-t-elle affirmé dans un communiqué, a raporté l’AFP.

