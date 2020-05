L’Afro-américain George Floyd, dont l’arrestation violente a entraîné le décès le 25 mai à Minneapolis, aurait été plaqué au sol non pas par un seul mais par trois policiers, montre une nouvelle vidéo semblant avoir été filmée sur le lieu du drame mais sous un angle différent.

La séquence, de qualité moyenne, a été diffusée sur les réseaux sociaux le 28 mai. Comme le précise CNN, son auteur reste inconnu. La chaîne de télévision a contacté la police de Minneapolis pour obtenir des commentaires et vérifier l’authenticité de la vidéo, mais n’a pas reçu de réponse.

La vidéo présente ainsi l’arrestation de George Floyd. L’homme se trouve à côté du véhicule de police. Trois policiers posent leur genou sur lui, alors qu’un seul reste debout.

«Je ne peux pas respirer, mec», dit Floyd. «S’il te plaît, laisse-moi me tenir debout. S’il te plaît, mec.»

Le policier qui est sur le cou de George Floyd est Derek Chauvin. Il a été arrêté vendredi 29 mai et est inculpé pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire, selon le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman.

Les trois autres agents impliqués dans le drame ont été licenciés le 26 mai.

Minneapolis en proie à des tensions

La situation dans la ville reste tendue après plusieurs nuits d’affrontements avec les forces de l’ordre. Dans la soirée du 28 mai, des manifestants ont incendié un commissariat après avoir forcé les barrières du bâtiment et brisé des vitres.

Une trentaine de magasins ont été pillés et des incendies ont eu lieu. Les forces de l’ordre ont eu recours aux gaz lacrymogènes au niveau du commissariat où travaillaient les policiers mis en cause.

Le gouverneur de l’État du Minnesota Tim Walz a signé un décret autorisant l’intervention de la Garde nationale. 200 policiers de l’État et des hélicoptères doivent également être envoyés sur place.

Source: Sputnik