Le prince héritier Mohamad ben Salmane poursuit sa politique de rapatriement par la force et la contrainte ceux qu’ils soupçonnent de vouloir s’opposer à son intronisation et qui ont pris le chemin de l’exil.

Il a recours désormais à un nouveau moyen qui n’a jamais été utilisé auparavant par les prédécesseurs son père le roi Salmane: arrêter les proches de ces opposants pour les faire chanter et les amener à rentrer au pays.

La dernière de ses victimes est Saad al-Jabri qui a fui au Canada où il a obtenu l’asile politique.

Le cardiologue son fils Khaled qui vit avec lui, a raconté pour le Middle East Monitor (MEMO) que ses frère et sœur, Omar et Sarah (21 et 20 ans) ont été arrêtés le 16 mars dernier lors de la perquisition de leur maison par une vingtaine d’éléments des forces de l’ordre saoudiennes. Leur sort est depuis inconnu, a-t-il précisé.

Saad Al-Jaabri a été un responsable sécuritaire de premier rang en Arabie saoudite. Détenant un doctorat de l’Université Edinburgh au Royaume uni, il a joué un rôle crucial dans plusieurs dossiers sécuritaires sensibles dans la région, en l’occurrence la lutte contre Al-Qaida et la protection des installations pétrolières.

Selon MEMO, il était en contact avec la CIA sur l’Irak, la Syrie, l’Iran et le Yémen et aussi l’agent de liaison avec les « 5 yeux ». En allusion aux services des renseignements de 5 pays, les USA, la Grande Bretagne, l’Australie le Canada et la New Zélande.

Son fils Khaled considère que c’est la relation étroite de son père avec les Frères musulmans qui a poussé les autorités saoudiennes à le suspecter sans cesse.

Ayant été le bras droit de l’ancien prince héritier et ex-ministre de l’intérieur Mohamad ben Nayef que le roi Salmane a très vite remplacé par son fils Mohamad ben Salmane, ceci explique la suspicion que ce dernier lui voue.

Saad al-Jabri était ministre d’Etat et membre du Conseil des affaires sécuritaires et politiques lorsque ben Nayef a été destitué.

Des sites d’information ont quant à eux indiqué que les divergences entre lui et MBS remontent à bien avant cette destitution.

Elles ont éclaté à la mort du roi Abdallah et l’intronisation du roi Salmane. Il était entre autre opposé à la guerre contre le Yémen, estimant que ses résultats seraient imprévisibles. Ce qui a rendu fou MBS qui était alors ministre de la Défense.

Selon le Washington Post, Jabri a été démis de ses fonctions après une rencontre avec le directeur de la CIA John Brenan à Washington, à l’insu de MBS, en 2015. C’est depuis cette date qu’il a émigré et n’est plus retourné au royaume.

Alors qu’MBS tente par tous les moyens de rapatrier tous les opposants à son accession au pouvoir. L’exemple du journaliste Jamal Khashoggi en est le plus tragique. Il a été tué dans l’enceinte do consulat saoudien à Istanbul parce qu’il ne voulait pas rentrer au royaume. Depuis qu’il est au Canada, Jabri aussi a été contacté par des responsables saoudiens qui lui ont demandé de rentrer.