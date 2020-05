Quelques jours après que le Liban ait confirmé son engagement au respect de la résolution 1701 , sans compter sa demande aux Nations Unies d’imposer son application à l’ennemi israélien, l’ambassadeur de l’entité sioniste auprès des Nations Unies Danny Danon a demandé au Conseil de sécurité de renouveler le mandat de la FINUL, afin qu’il puisse, selon lui, « de faire face aux tentatives du Hezbollah d’augmenter

de renforcer sa force militaire à la frontière nord ».

M.Danon a déclaré dans un message adressé au Conseil de sécurité que « le gouvernement du Liban avait échoué deux fois. Il n’a pas réussi à démilitariser le sud du Liban des acteurs militaires et n’a pas permis à la FINUL d’exécuter le mandat qui lui a été confié ».

Il a ajouté que « le Hezbollah continue de s’armer et a rendu la présence de la FINUL un terrain fertile pour des attaques contre Israël et ses résidents », notant que « les défauts ont créé une distorsion de la mission de la FINUL, plutôt que de propager la stabilité dans la région « .

L’ambassadeur de l’entité sioniste auprès des Nations Unies a également vu qu’ « en foulant aux pieds la résolution 1701 et en utilisant la violence contre la FINUL, le Hezbollah a transformé le sud du Liban en un couloir terroriste contre nous », affirmant que « le renforcement de l’appareil militaire de la FINUL est nécessaire pour lutter contre le bastion du terrorisme qui s’étend du côté libanais, et si cela ne se produit pas, la FINUL ne parviendra pas à réaliser ses objectifs et ses tâches. »

Dans un contexte connexe, le journal « Yediot Aharonot » a rapporté qu' »Israël a demandé à la FINUL de soumettre au Conseil de sécurité un rapport sur « les mouvements illégitimes dans la zone dans un délai prédéterminé et que le gouvernement libanais enquête sur ces violations ».

