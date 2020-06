L’Iran a appelé lundi les Etats-Unis à « arrêter les violences » contre leur propre peuple après la mort de George Floyd, un Afro-Américain, lors d’une violente arrestation par la police, qui a déclenché des manifestations de colère dans plusieurs villes américaines.

« Au peuple américain: le monde a entendu votre cri sur l’état d’oppression. Le monde est à vos côtés », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaire étrangères iranien Abbas Moussavi lors d’une conférence de presse à Téhéran.

« Et aux fonctionnaires et à la police américains: arrêtez la violence contre votre peuple et laissez-le respirer », a-t-il déclaré aux journalistes en anglais, a rapporté l’AFP.

Des scènes de violences inouïes ont émaillé les manifestations de protestations qui ont éclaté dans plus de 20 Etats américains pour protester contre l’assassinat de Floyd et dénoncer les bavures policières qui frappent les Afro-américains de manière disproportionnée…

Des voitures de policiers ont été vues en train de forcer leur passage parmi les manifestants, et des policiers tabassant les gens à coup de matraque ou les aspergeant de gaz lacrymogène au visage…

Des journalistes, dont une équipe de tournage de Vice de quatre personnes et le correspondant de l’agence RIA Novosti, qui appartient au même groupe que l’agence Sputnik, ont été gazés par des policiers de Minneapolis et ce malgré le fait qu’ils aient présenté leur carte de presseز

Des scènes de pillage ont eu lieu et des voitures de policiers ont été incendiées.

Source: Divers