Pauvreté, faim, chômage, troubles, le budget dévasté par la crise et le pouvoir qui «éteint le feu avec l’essence» – c’est l’Amérique moderne.

C’est l’image des États-Unis actuels présentée par l’édition The New York Times.

Selon le média, les États-Unis se sont trouvés au bord d’une deuxième guerre civile. La confirmation en est l’agitation provoquée par l’arbitraire policier et répandue dans tout le pays en quelques jours. Il est à noter que non seulement le meurtre de l’afro-américain George Floyd a provoqué des émeutes. Ainsi, la foule a demandé justice à l’égard de Breona Taylor, une Afro-américaine, abattue par la police, faisant irruption dans son appartement en mars.

Il n’a fallu que quelques mois pour que les États-Unis soient engloutis dans les flammes de la révolution, indique l’article. L’Amérique d’aujourd’hui est 100 000 victimes d’une épidémie qui a révélé l’impuissance du système de protection de la santé, l’inégalité économique, l’arbitraire policier et le nationalisme croissant.

L’historienne de l’Université du Michigan, Heather Ann Thompson, espère que la situation sera pacifique. Dans le même temps, elle est convaincue que jusque-là, les États-Unis « survivront au moment où tout deviendra beaucoup plus stressant ».

Tout ce qui se passe aux États-Unis suggère que « l’effondrement économique de la « pandémie » ne fait que commencer », écrit The New York Times, parce que les États commencent à lever le moratoire sur l’expulsion, l’augmentation des allocations de chômage ne sera plus versée en juillet, le budget local a été dévasté par l’épidémie.

«Là où les gens sont ruinés, et il ne semble y avoir aucune aide, aucune gestion, aucune clarté sur ce qui va se passer, cela crée des conditions de colère, de rage, de désespoir et de désespoir, qui peuvent être très instables», explique le professeur adjoint African American Studies, Université de Princeton, Keeng-Yamaha Taylor.

Source: News-front