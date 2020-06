Le ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué « les tentatives de l’administration américaine de Trump de terroriser en réduisant au silence les journalistes couvrant les manifestations contre le meurtre de George Floyd, alors que le monde l’observe et la juge ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré ce mardi dans un tweet sur son compte Twitter, que « selon les informations, la police américaine a attaqué les journalistes plus de 100 fois, et l’administration américaine tente d’intimider et de faire taire les journalistes qui couvrent les protestations contre l’assassinat de George Floyd ».

« Le président des États-Unis, qui s’est caché dans un sanctuaire, veut expulser des journalistes alors qu’il tente de contrôler les manifestants », a indiqué le tweet.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a rappelé l’administration américaine de Trump : « Mais ne vous méprenez pas: le monde vous regarde et vous surveille. »

Source: Farsnews