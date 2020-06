Un porte-parole des autorités douanières iraniennes, Rouhallah Latifi a annoncé que « la valeur des exportations de marchandises vers l’Afghanistan avait augmenté de 31% au cours de la période qui s’étend du 20 mars au 20 mai 2020, par comparaison à la période correspondante de 2019 ».

M Latifi a déclaré dans un communiqué qu' »un million et 67 mille et 350 tonnes de marchandises d’une valeur de 341 millions de dollars ont été exportées, soit une croissance quantitative de 3,1% et 31% en termes de prix (selon le riyal) sur une base annuelle.

Cependant, la valeur des exportations a diminué de 8%, selon le dollar, en raison de la baisse de la valeur des exportations primaires.

M.Latifi a souligné que « la croissance s’est poursuivi malgré la lenteur des déplacements de camions due à l’application du protocole sanitaire après la pandémie de Corona », indiquant que « les fruits, les légumes, les denrées alimentaires, les produits industriels et les matériaux de construction représentent la majorité des marchandises exportées vers l’Afghanistan ».

Source: Farsnews