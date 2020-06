Donald Trump peut envoyer les forces armées réprimer les émeutes aux États-Unis, mais pour l’instant ce n’est pas nécessaire, selon la Maison-Blanche.

Le Président Trump a le droit d’envoyer l’armée pour réprimer les émeutes dans les villes américaines, mais pour l’instant la situation est contrôlée par la police et la Garde nationale, a déclaré mercredi 3 juin la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany.

«Le Président a le pouvoir d’utiliser l’armée pour protéger les citoyens et protéger la police […]. C’est l’un des outils dont nous disposons et qui, si nécessaire, sera utilisé», a indiqué la porte-parole.

La porte-parole de l’administration américaine a en outre démenti les informations selon lesquelles des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène auraient été utilisés par la police lors de la dispersion des manifestants à Washington le 1er juin.

«Pour autant que je sache, aucun gaz n’a été utilisé et rien de ce que vous avez indiqué. Et on y a utilisé un minimum de force», a déclaré Mme McEnany à un journaliste qui avait demandé si des gaz lacrymogènes ou des balles en caoutchouc avaient été utilisées pour disperser des manifestants pacifiques.

Une loi US permet d’utiliser l’armée contre les émeutiers

Aux États-Unis, il est interdit d’utiliser l’armée à l’intérieur du pays. Mais une loi adoptée en 1807 permet de le faire en cas de soulèvements armés. Cette loi a été appliquée plus d’une fois pour réprimer d’importantes émeutes, notamment en 1967 à Détroit, en 1968 à Chicago et à Baltimore, ainsi qu’en 1992 à Los Angeles.

Le Président Trump a précédemment évoqué la possibilité d’appliquer la loi sur les soulèvements pour réprimer les émeutes actuelles par l’armée. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a déclaré ce mercredi 3 juin, lors d’une conférence de presse, qu’il ne soutenait pas cette idée.

Source: Sputnik