Le ministre iranien de l’Énergie, Reza Ardakianian, a exprimé sa satisfaction des résultats de sa visite en Irak, soulignant que « cette visite a porté ses fruits ».

Accompagné d’une délégation d’experts , M. Ardakianian a confirmé « la signature d’un accord pour exporter de l’électricité iranienne vers l’Irak pour une période de deux ans ».

M.Ardakanian a déclaré dans un communiqué de presse que « grâce à cette visite, il a été convenu que la moitié des redevances iraniennes seront consacrées pour l’exportation d’électricité vers l’Irak et s’éleveraient à environ 400 millions de dollars ».

Et de conclure : « Au cours de ma visite, j’ai rencontré le président irakien Barham Salih, son Premier ministre Mustafa Al-Kazemi, le ministre des Finances Ali Abdul Amir Allawi, en plus de son homologue irakien Majid Mahdi Hantush et d’autres responsables irakiens », décrivant « ses entretiens avec des responsables irakiens comme ayant donné de bons résultats ».

Source: Médias